Son dakika! Altın kaçakçılığında 7 şirkete 3. dalga operasyon!
Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyonu başladı. 7 şirkete düzenlenen operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Altın Kaçakçılığı soruşturması kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca aralarında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de bulunduğu (7) şirket ve bu şirketlerin sahibi (7) şüpheliye yönelik operasyon geçekleştirildi. Adreslerde arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
