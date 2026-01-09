Son dakika! Altın kaçakçılığında 7 şirkete 3. dalga operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Altın Kaçakçılığı soruşturması kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca aralarında ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de bulunduğu (7) şirket ve bu şirketlerin sahibi (7) şüpheliye yönelik operasyon geçekleştirildi. Adreslerde arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.



Ayrıntılar geliyor...

