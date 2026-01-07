Kapalıçarşı'da "matruşka" vurgunu! Bahis parasını kripto ile kaçırdılar

Matruşka (Takvim.com.tr/Yapay zeka)

Peki 'karanlık çarşı'da olup biten ne?

Bunu anlamak için önce sistemin nasıl döndüğüne bakmak gerekiyor.

Burada kara para suç örgütü hem nitelikli dolandırıcılık yapıyor hem sanal kumarla insanları mağdur ediyor hem suç gelirleri döviz büroları üzerinden paravan şirketler aracılığıyla muhasebeleştirilip kripto paraya çevrilerek vergi cenneti adalara aktarılıyor.

Çarkın başında Kapalıçarşı'da faaliyet yürüten Özbey (Venüs Döviz) Şirketler Grubu ve Angun Döviz var. Balanfx, Amorfx, Mobilfx adlı foreks platformları üzerinden de dolandırıcılık yapılıyor.

Hatta HGS, vergi daireleri, kontör yükleme gibi yasal siteler kopyalanıp, örgüt vatandaşın kredi kartı ödemelerini paravan şirketlere ait POS'lara yönlendiriyor.

Suç gelirleri bu ismini saydığım döviz bürolarında yasal sisteme sokuluyor. Buradan kripto platformlar aracılığıyla kripto varlığa dönüştürülüp bazı kilit isimlerin hesaplarına aktarılıyor.

Onlar da hesaplarında toplanan paraları Bahama, Malta, Panama gibi vergi cennetlerinde kurulu şirketlere transfer ediyor.

Bazı isimler kim mi?

Serhan Mark Kohen, Nebil Serkan Zubari, Süleyman Happani, Osman Güneş Çizmeci ve Mehmet Eyüp Oğan en önemlileri… Bunların bir kısmı firari… Serhan Mark Kohen'i bilirsiniz.

Serhan Mark Kohen ve Yağmur Ünal (Sosyal medya)

Politem Plastik'in kurucularından… Almanya'da Kohenkel GMBH ve Seral GMBH adıyla iki şirketi var.

2014'te Politem'de sermaye azaltımına gidip, ortağından ayrılıp, 2023'te işleri Maryo Kaan Kohen'e devrediyor.

Kendisi de kripto işlerine dalıyor.

Kripto bot'larla arbitraj gelirlerinden paraya para demiyor.

(2021'de Kohen'in kripto işlerini yazmıştım) MASAK raporlarında geçen Nebil Serkan Zubari İngiltere-Polonya-İsviçre hattında kendine bir finans cenneti oluşturmuş.

JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.I0 UK, Digicorp, Financial House gibi birçok şirketin kurucusu.