Ekol TV’ye “kara para” soruşturması: Ünlü isimler dosyada
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye yönelik "kara para" iddiaları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmada FETÖ'den tutuklanan Mübariz Mansimov, bahis baronu Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.
Ekol TV'nin finansman ve sahiplik yapısına ilişkin kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma genişletildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, iş insanı Mübariz Mansimov, kamuoyunda Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında inceleme başlatıldı.
Soruşturma Ekol TV'nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik iddiaları kapsıyor. Başsavcılık, söz konusu isimlerin dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldığını bildirdi.
ERSAN ŞEN KENDİNİ SAVUNDU
Öte yandan avukat Ersan Şen, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari ilişkim de yok" ifadelerini kullandı.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YETKİYİ DEĞİŞTİRDİ
SABAH'ın edindiği bilgilere göre, soruşturma sürerken dikkat çeken bir hamle geldi. Ekol TV'nin kapatma kararı almasının ardından şirket merkezini Kağıthane ilçesine taşıdığı tespit edildi. Bu adres değişikliği üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.
12 ŞÜPHELİ VE MASAK RAPORU BEKLENİYOR
Toplamda 1 gizli tanık ve 12 şüphelinin yer aldığı dosyada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadeke Şubesi tarafından soruşturma yapılan dosya kapsamında isimleri geçen, Veysel Şahin (Baş Şüpheli), Mübariz Mansimov, Emrah Doğru (Yönetim Kurulu Başkanı), Arif Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi), Ersan Şen (Avukat)'in de bulunduğu 12 şüpheli yer alıyor.
KARA PARA AKLAMA ÇERÇEVESİNDE İNCELEME
Edinilen bilgiye göre, soruşturma "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Finansal usulsüzlükler" çerçevesinde derinleştiriliyor. MASAK'tan gelecek olan raporun, kanalın sermaye yapısı ve para trafiğini netleştirerek soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.
Soruşturmanın sürdüğü ve dosyaya ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.