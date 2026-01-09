PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü: Gündem Halep!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü: Gündem Halep!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Suriyede neler oluyor? MİT sahada Ankara takipte: Suriyenin bütünlüğü ve siviller kırmızı çizgi
AK Partiden Tek devlet, tek ordu, tek Suriye mesajı: Bölge barışı için stratejik anahtar niteliğindedir
Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler