Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü: Gündem Halep!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.