Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Uyuşturucu merkezi Bebek Otel

Gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, şarkıcı Alya Şahinler'in de olduğu 26 şüphelinin işlemleri dün devam etti.