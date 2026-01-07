PODCAST CANLI YAYIN

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 26 isme testi! Ceyda Ersoy'un evinde tabakta kokain bulundu

Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş ağına yönelik yeni dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma kapsamında Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'in fuhuş amaçlı kullanıldığı iddia ediliyor. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ile tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.

Giriş Tarihi:
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 26 isme testi! Ceyda Ersoy'un evinde tabakta kokain bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önceki gün düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Uyuşturucu merkezi Bebek Otel

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ BEBEK OTEL

Gözaltına alınanlar arasında, uyuşturucu partilerinin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, ünlü sanatçılar Gülşen, Hadise, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi gibi çok sayıda ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, ünlü şarkıcı Alya Şahinler, Türkiye karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, şarkıcı Alya Şahinler'in de olduğu 26 şüphelinin işlemleri dün devam etti.

İrem Sak

Operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Takvim'den Atakan Irmak ve Deniz Yusufoğlu'nun haberine göreAdli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, yasal işlemlerinin devamı için emniyete getirildi.

HANGİ ÜNLÜLER POZİTİF ÇIKTI

Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Sena Yıldız, 'Cihanna' lakaplı Cihan Şensözlü'nün test sonuçları pozitif çıktı. İrem Sak'ın ise negatif çıktı.

Uyuşturucu merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel

25 GÖZALTI

İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu bulundurmak, satmak ve fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen 26 şüpheliden 25'i gözaltına alınmıştı.

Ceyda Ersoy (Takvim.com.tr)

TABAKTA UYUŞTURUCU BULUNDU


Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy'un evinde yapılan aramada, kokain ile yüzlerce uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu hapları (DHA)

Aramada "uyuşturucu servisi" de belgelendi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)


TAKVİM'in ulaştığı o fotoğrafta tabakta kullanıma hazır kokain bulunduğu da görüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler