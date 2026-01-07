Rozetler Başkan Erdoğan'dan: İşte AK Parti’ye katılan milletvekilleri

CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile geçen yaz Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu AK Parti TBMM Grup Toplantısıyla birlikte AK Parti'ye katıldı.

Şahin paylaşımında "Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve "istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır." Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler "iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi" gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti'ye dönüyorum… Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TAKVİM'E KONUŞMUŞTU AK PARTİ'YE KATILDI

Takvim'e konuştuktan sonra CHP'den kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Hasan Ufuk Çakır Takvim'in manşetini hatırlatarak, "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim" ifadelerini kullanmıştı.

Çakır bugün AK Parti'ye katıldı.