Ankara’da altyapı alarmı: Kış ortasında birçok ilçede su kesintisi yaşanacak
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Başkent’te, kuraklık bahanesiyle duyurulan su kesintileri kış ortasında milyonlarca Ankaralıyı endişelendirdi. Kesintilerin çok sayıda ilçeyi kapsaması, Ankara’da su krizinin geçici değil, yapısal bir sorun olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi.
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, bir kez daha yetersiz altyapı ve bakım sorunlarıyla gündemde. Başkentte yarın gece yarısından sabah saatlerine kadar süreceği açıklanan su kesintileri, kış ortasında milyonlarca Ankaralıyı tedirgin etti. Kesintilere gerekçe olarak kuraklık gösterilirken, Ankara'da uzun süredir ihmal edildiği öne sürülen altyapı, bakım ve yatırım eksikliklerinin asıl sorun olduğu yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 00.00–09.00 saatleri arasında çok sayıda ilçede "kısa süreli" su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Ancak açıklanan listede Keçiören'den Çankaya'ya, Yenimahalle'den Mamak'a, Altındağ'dan Etimesgut'a kadar Başkent'in neredeyse tamamının yer alması, sorunun münferit değil, altyapı kaynaklı ve yaygın bir problem olduğu yorumlarına neden oldu.
KESİNTİLER KIŞ ORTASINDA GELDİ
Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerin bulunması, özellikle yaşlılar, hastalar ve çocuklu aileler açısından kaygı yaratıyor. Soğuk havalarda suyun kesilmesinin yalnızca temizlik değil; ısınma, hijyen ve sağlık açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiliyor.
Vatandaşlar, daha önce de benzer gerekçelerle yaşanan kesintileri hatırlatarak, "geçici" denilen aksaklıkların giderek kronik bir soruna dönüştüğünü savunuyor.
BAŞKENTTE SU ENDİŞESİ
Ankara'da su meselesi, yönetim ve altyapı planlaması tartışmalarının merkezine yerleşti. Kesintilerin artık istisna olmaktan çıkıp olağan hale gelmesi, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli su politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar ise geçici açıklamaların ötesinde, kalıcı çözümler ve net bir yol haritası bekliyor.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle açıklandı:
Keçiören: Basın Evleri (alt kotları), Kamil Ocak (alt kotları), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotları), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotları), Yayla (Porsuk Caddesi ile 1436 Sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Kösrelik.
Çankaya: Koru (alt kotları), Alacaatlı (alt kotları), Ümit, Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Esatoğlu, Bademlidere, Kazım Özalp, Büyükesat.
Yenimahalle: Demetevler, Varlık, Ragıp Tüzün, Işınlar, Tepealtı, Çarşı, Ostim, Uğur Mumcu, Serhat, Aşağı Yahyalar, Çamlıca (bir kısmı), Demetevler (bir kısmı), Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Kuzey Yıldızı (bir kısmı).
Mamak: Altınevler, Diriliş, Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Demirlibahçe, Şafaktepe, Mehtap.
Altındağ: Gültepe, Baraj (üst kotlar), Atıfbey, Örnek, Kale, Zübeyde Hanım, Aydınlıkevler.
Sincan: Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Ahi Evran, Tuğla Ocakları Mevki, Törekent Seyirce Mevki.
Etimesgut: Bağlıca, Yenibağlıca, Yapracık, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Atayurt, Turkuaz, Alsancak, İstasyon, 30 Ağustos, Ayyıldız, Oğuzlar.
Gölbaşı: Ballıkpınar, Hacılar, Hacı Hasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka (bir kısmı).
Pursaklar: Mimar Sinan, Yunus Emre, Tevfik İleri, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih, Karacaören."