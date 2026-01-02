Ankara’da altyapı alarmı: Kış ortasında birçok ilçede su kesintisi yaşanacak

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, bir kez daha yetersiz altyapı ve bakım sorunlarıyla gündemde. Başkentte yarın gece yarısından sabah saatlerine kadar süreceği açıklanan su kesintileri, kış ortasında milyonlarca Ankaralıyı tedirgin etti. Kesintilere gerekçe olarak kuraklık gösterilirken, Ankara'da uzun süredir ihmal edildiği öne sürülen altyapı, bakım ve yatırım eksikliklerinin asıl sorun olduğu yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor, AA Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 00.00–09.00 saatleri arasında çok sayıda ilçede "kısa süreli" su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Ancak açıklanan listede Keçiören'den Çankaya'ya, Yenimahalle'den Mamak'a, Altındağ'dan Etimesgut'a kadar Başkent'in neredeyse tamamının yer alması, sorunun münferit değil, altyapı kaynaklı ve yaygın bir problem olduğu yorumlarına neden oldu.