Kapalıçarşı soruşturmasında bir dalga daha: 80 gözaltı kararı! Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu
Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında, yasadışı bahis ve bilişim yoluyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler, banka hesapları ve kripto üzerinden aklandığı tespit edilirken, 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
Kara para ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
KAPALIÇARŞI SORUŞTURMASINDA 4. DALGA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı.
PARALAR KRİPTO ŞEKİLDE YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
14 İLDE 80 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
ÇOK SAYIDA ARAÇ VE TAŞINMAZA EL KONULDU
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.