Kapalıçarşı soruşturmasında bir dalga daha: 80 gözaltı kararı! Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu

Kara para ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. KAPALIÇARŞI SORUŞTURMASINDA 4. DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı. PARALAR KRİPTO ŞEKİLDE YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 14 İLDE 80 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.