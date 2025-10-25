Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 08:27

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'da 23 işyerine operasyon yapıldı.

43 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyar 250 milyon lira değerinde pırlanta, ziynet eşyası, değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

OPERASYONU HABER ALINCA KAÇAK PIRLANTALARI KAÇIRDI

Tutuklananlar arasında Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de vardı. "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı'nın, baskın haberini alınca işyerinden ve Zorlu'daki rezidansından kaçak pırlantaları kaçırmaya çalıştığı belirlendi.