İZBETON vurgununda yeni operasyon: Eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltında!

İzmir’de CHP’li isimlerin karıştığı İZBETON vurgununda soruşturma derinleşirken, kooperatif dosyasına giren bilirkişi raporları doğrultusunda yeni bir operasyon yapıldı. S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik zimmet soruşturması kapsamında aralarında daha önce ev hapsiyle tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de CHP'li isimlerin karıştığı "İZBETON" vurgununda flaş bir gelişme yaşandı.

İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında yargılama sürerken, dosyadaki bilirkişi raporlarına istinaden S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik başlatılan zimmet soruşturmasında kooperatife üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildi.

11 GÖZALTI KARARI: ASLANOĞLU ALINDI!
Soruşturma kapsamında aralarında daha önce tahliye edilen eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'Zimmet' suçundan yürütülen soruşturma bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir" denildi.

ASLANOĞLU, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Öte yandan Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

