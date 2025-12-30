PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Buca Belediyesi'nde maaş krizi derinleşiyor! İşçiler iş bıraktı Belediye Başkanı Görkem Duman tatile kaçtı

İzmir’de Buca Belediyesi işçileri, aylardır ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri nedeniyle yeni yıla parasız girmemek için iş bırakma kararı aldı. Ödemeler yapılmazsa bu sabahtan itibaren ilçede çöpler toplanmayacak. Krizin çözümü beklenirken, CHP’li Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurt dışı tatilinde olduğunun ortaya çıkması tepkileri daha da artırdı.

CHP'li belediyelerin yönettiği birçok kentte son dönemde benzer bir tablo dikkat çekiyor: Aksayan hizmetler, ödenemeyen maaşlar ve artan çalışan tepkileri.

Yerel yönetimlerin mali disiplini sağlayamaması, fatura olarak hem belediye emekçilerine hem de vatandaşlara yansıyor. Bu zincirin son halkası ise İzmir'in Buca ilçesi oldu. Maaş ve yemek ücretleri aylardır ödenmeyen Buca Belediyesi işçileri, yeni yıla parasız girmemek için iş bırakma kararı alırken, ilçede temizlik hizmetlerinin durma noktasına gelmesi krizi daha da görünür hale getirdi.

BUCA BELEDİYESİ'NDE MAAŞ KRİZİ GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Olayların merkezindeki Buca ilçesinde belediye iştiraklerinde görev yapan yaklaşık 1.800 çalışanın kasım ayı maaşlarını henüz ödenmedi. Maaşların yatırılmaması üzerine ilk olarak büro personeli geçtiğimiz cuma günü iş bırakma eylemi başlattı. Sendikanın belediyeye tanıdığı süre pazartesi günü dolmasına rağmen ödeme yapılmayınca, eylemlerin kapsamı bugün itibarıyla genişletildi.

Başlatılan iş bırakma kararına, büro çalışanlarının yanı sıra temizlik işleri, anaokulları ve yemekhanelerde görev yapan işçiler de katıldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, maaş alacaklarının hâlâ hesaplara geçmemesi nedeniyle bu sabahtan itibaren çöp toplama hizmetleri durduruldu.

İŞÇİLER GREVDE BELEDİYE BAŞKANI TAYLAND'DA TATİLDE

Herkesin çözüm üretmesini, en azından bir açıklama yapmasını beklediği CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ise yılbaşı tatili için sanatçı Sevcan Orhan'la birlikte Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'e gittiği ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısının hikaye bölümünde paylaştığı görüntülerin arka planında Duman ile Orhan'ın Phuket Adası sahilinde dolaştığı görüldü. Sosyal medya kullanıcısının daha sonra videoyu story (hikaye) bölümünden kaldırdığı görüldü.

2 OCAK'TA GÖREVİNE DÖNECEK

Normalde 24 saat yayında kalan hikayenin, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı belirlendi. Yerine başkan yardımcısı Hacer Taş Gültepe'yi vekil bırakan Duman'ın 2 Ocak'ta tatilden döneceği öğrenildi.

Belediye işçisinin, yılbaşı öncesi evine, çocuklarına götürecek ekmeği dahi bulamazken Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için Phuket adasına gitmesi duyanlara 'pes doğrusu' dedirtti. Buca Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da çalışanların maaşlarını yatırmadığı için sendika iş bırakma eylemi yapmıştı. 1 hafta süren eylem nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluşmuştu.

TATİLDEN DÖNDÜĞÜNDE İŞÇİNİN YÜZÜNE NASIL BAKACAK?

Ceplerinde para olmadığı için evlerine ekmek dahi alamayan işçiler, Başkan Duman'ın yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesine büyük tepki gösterdi.

Geçen yıl da maaşları ödenmediği için yeni yıla aileleri ile birlikte beş parasız girmek zorunda bırakıldıklarını hatırlatan işçiler, "Bu yılda aynı şey oldu. Geçen yıl yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamamak için maaşlarımızın ödenmesini talep ettik.

Fakat bir sonuç elde edemedik. Belediyenin kasasında para olmayabilir, ama belediye başkanının çalışanlarını, aileleri ile birlikte yeni yılda açlığa mahkum edip kendisinin yılbaşı tatili için yurtdışına gitmesi kabul edilemez.

Yazıklar olsun. Tatilden dönünce işçinin yüzüne nasıl bakacak" dedi.

