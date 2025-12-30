CHP'li Buca Belediyesi'nde maaş krizi derinleşiyor! İşçiler iş bıraktı Belediye Başkanı Görkem Duman tatile kaçtı

CHP'li belediyelerin yönettiği birçok kentte son dönemde benzer bir tablo dikkat çekiyor: Aksayan hizmetler, ödenemeyen maaşlar ve artan çalışan tepkileri.

Yerel yönetimlerin mali disiplini sağlayamaması, fatura olarak hem belediye emekçilerine hem de vatandaşlara yansıyor. Bu zincirin son halkası ise İzmir'in Buca ilçesi oldu. Maaş ve yemek ücretleri aylardır ödenmeyen Buca Belediyesi işçileri, yeni yıla parasız girmemek için iş bırakma kararı alırken, ilçede temizlik hizmetlerinin durma noktasına gelmesi krizi daha da görünür hale getirdi.

BUCA BELEDİYESİ'NDE MAAŞ KRİZİ GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Olayların merkezindeki Buca ilçesinde belediye iştiraklerinde görev yapan yaklaşık 1.800 çalışanın kasım ayı maaşlarını henüz ödenmedi. Maaşların yatırılmaması üzerine ilk olarak büro personeli geçtiğimiz cuma günü iş bırakma eylemi başlattı. Sendikanın belediyeye tanıdığı süre pazartesi günü dolmasına rağmen ödeme yapılmayınca, eylemlerin kapsamı bugün itibarıyla genişletildi.

Buca'da maaş krizi: İşçiler eylemde başkan tatilde!

Başlatılan iş bırakma kararına, büro çalışanlarının yanı sıra temizlik işleri, anaokulları ve yemekhanelerde görev yapan işçiler de katıldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, maaş alacaklarının hâlâ hesaplara geçmemesi nedeniyle bu sabahtan itibaren çöp toplama hizmetleri durduruldu.