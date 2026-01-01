Milli Savunma Bakanlığı uyardı: SDG için süre doldu!

Süriye'de SDG'nin merkezi orduya entegrasyonu için verilen süre doldu. 10 Mart mutabakatına uymayan SDG için Türkiye'den önemli uyarılar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor, entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadesi kullanıldı.

