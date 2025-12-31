Yılbaşı denetimleri kesintisiz sürüyor! Ekipler sahaya indi: Güvenlik önlemleri artırıldı

ANKARA'DA YILBAŞI TEDBİRLERİ KGYS MERKEZİ'NDEN TAKİP EDİLİYOR

Başkent'te yeni yıla saatler kala, günler öncesinden alınan güvenlik tedbirleri ve yılbaşı denetimleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS Merkezi'nde bulunan ekipler tarafından takip ediliyor. Kutlama ve kalabalığın merkezi olarak bilinen noktalar; Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi başta olmak üzere, pek çok bölge yüksek çözünürlüklü kameralarla izleniyor.

"19 BİN 142 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

KGYS Merkezi'nde denetimleri takip eden Ankara Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, "Bugün yılbaşı tedbirleri bağlamında, Başkentimizde tüm il genelinde 19 bin 142 personel görev yapmakta. 641 ayrı noktada 2 bin 684 ekiple bu görevleri yürütmekteyiz. Halkımızın yoğun olduğu yerlerde AVM'ler, tren garı, AŞTİ, havalimanı, metro ve eğlence yerlerinde sıkı denetimler yaptık. Bugün itibariyle de aynı hassasiyetle görevimizi ifa edeceğiz. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Engin Dinç'in emriyle, tüm personelimiz sahada olacak. Özel Harekatımız, Narkotik şubemiz, hatta idari birimlerimiz dahil olmak üzere herkes görevinin başında olacak. Bunun yanı sıra trafik ekiplerimiz çok üst düzey önlemler aldı. Malumunuz, yılbaşı nedeniyle eğlence yerlerinden alkol kullandıktan sonra çıkan sürücüler, araçlarında seyir halindeyken kazalara sebebiyet verebiliyor. Bu noktada trafik unsurlarımız gerekli müeyyideleri ortaya koyacak. Burada şu an bulunduğumuz KGYS birimimiz, çok sayıda kamera ile bütün Ankara'yı anbean izliyor olacağız. Bir olay olduğu vakit, umarız olmaz, olası bir konu cereyan ettiğinde en hızlı şekilde reaksiyon vermek adına buradan ekiplerimiz yönlendirilecek, sevk edilecek. Olay mahalline hızla intikal eden ekiplerimiz elbette failleri tespit edecek, o şüphelileri yakalayacak, gözaltına alacak" dedi.