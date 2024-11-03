Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmanlı Uleması'nı anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... "Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım"

Berat Albayrak ve Sadık Albayrak (Takvim.com.tr / Arşiv)





ÇOCUKLARIMLA ERDOĞAN'IN YANINDAYIM



Programda 94 yılındaki bir konuşmasına da atıfta bulunan Albayrak, "Baskette Kerim Abdül Cabbar ne ise Türk siyasetinin geleceğinde de Tayyip Erdoğan odur. Benim bundan daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bizim şevkle, bu inançla daha çok kaynaşmamız lazım. Benim için yeniden uyanışın sembollerinin öncüsü Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan, kendini büyük görenlerin düşmanı, ezilmişlerin hadimi ve hamisidir. Bu uzun yolda önüne çıkan çukurları doldurmak, ayağına dolanacak olan dikenleri def etmek... Ben çoluk çocuğumla bu uzun yolda Erdoğan'ın yanındayım" dedi.