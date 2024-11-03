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Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmanlı Uleması'nı anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... "Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım"

Ömrünü hakikatin duyurulmasına adamış, fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak’ın kaleme aldığı ‘Son Devir Osmanlı Uleması’ isimli eserin yazılış süreci ve muhtevası, Vav TV ekranlarında anlatıldı. Yazar Albayrak, "Ben rutubetlenmiş bu dosyaları 1970'li yıllarda müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyordum. Daha sonra kurutup topluyordum" ifadelerini kullandı. Albayrak, "Benim için yeniden uyanışın sembollerinin öncüsü Tayyip Erdoğan'dır. Ben çoluk çocuğumla bu uzun yolda Erdoğan'ın yanındayım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 07:19
Mütefekkir Sadık Albayrak ’Son Devir Osmanlı Uleması’nı anlattı! Yeniden uyanışın öncüsü Erdoğan... Çocuklarımla bu uzun yolda yanındayım

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Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak bir kuyumcu titizliğiyle hazırladığı Son Devir Osmanlı Uleması isimli anıt eserini Vav TV ekranlarında detaylıca anlattı.

Eseri kaleme alırken yaşadığı zorluklardan bahseden Albayrak, güncel meselelere dair de önemli açıklamalarda bulundu.

TİTİZ BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Sadık Albayrak'ın kaleminden çıkan Son Devir Osmanlı Uleması eseri, özelde Anadolu coğrafyasına genelde ise İslam ümmetine ruh katan âlimlerin yaşamlarına dair kaleme alınmış kütüphanelik çapta bir çalışma olmasıyla dikkat çekiyor.

Gazeteci, yazar, mütefekkir Sadık Albayrak (Takvim.com.tr / Arşiv)Gazeteci, yazar, mütefekkir Sadık Albayrak (Takvim.com.tr / Arşiv)

Vav TV ekranlarındaki Medeniyet Mirası programına konuk olan Albayrak, eserin kaleme alınma sürecinin arka planına dair önemli açıklamalar yaptı.

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Uzun ve meşakkatli bir çalışma sonucu eserin meydana geldiğine işaret eden Albayrak, "Ben bu dosyaları 70'li yıllarda, müftülüğün bahçesine getirip güneşletiyordum. 3'e kadar. Sonra kurutup topluyordum. Sonra sicil defterleri yedi cilt... Onlar var, kaydettim... Bir de dosyalar var... Ben bu kadar yol açtım. Mesele budur" dedi.

Gazeteci, yazar, mütefekkir Sadık Albayrak'ın 'Son Devir Osmanlı Uleması' isimli eseri (Takvim.com.tr / Arşiv)Gazeteci, yazar, mütefekkir Sadık Albayrak'ın 'Son Devir Osmanlı Uleması' isimli eseri (Takvim.com.tr / Arşiv)


ÖNCÜ BİR ESER

Eserin öncü bir çalışma olduğuna vurgu yapan Albayrak, "Necip Fazıl merhumun dediği gibi, 'Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddesi, ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es'. İşte örnek bu. Biz nesil olarak, önce 70'li yıllara kadar buğzettik, 70'li-80'li yıllardan sonra ağzımızla düzeltmeye başladık. 2000'den sonra ellerimizle düzeltmeye başladık. Ne yaptık? Çalıştık, durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak ve Sadık Albayrak (Takvim.com.tr / Arşiv)Berat Albayrak ve Sadık Albayrak (Takvim.com.tr / Arşiv)


ÇOCUKLARIMLA ERDOĞAN'IN YANINDAYIM

Programda 94 yılındaki bir konuşmasına da atıfta bulunan Albayrak, "Baskette Kerim Abdül Cabbar ne ise Türk siyasetinin geleceğinde de Tayyip Erdoğan odur. Benim bundan daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bizim şevkle, bu inançla daha çok kaynaşmamız lazım. Benim için yeniden uyanışın sembollerinin öncüsü Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan, kendini büyük görenlerin düşmanı, ezilmişlerin hadimi ve hamisidir. Bu uzun yolda önüne çıkan çukurları doldurmak, ayağına dolanacak olan dikenleri def etmek... Ben çoluk çocuğumla bu uzun yolda Erdoğan'ın yanındayım" dedi.

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