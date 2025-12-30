İstanbul Erkek Lisesi'ndeki şiddet ve taciz soruşturmasında cezalar belli oldu! 20 öğrenci için karar

İstanbul Erkek Lisesi'nde kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken olaylarla ilgili yürütülen disiplin ve inceleme süreci sonuçlandı. Yapılan soruşturma, yaşananların rastlantısal değil, önceden planlanmış ve organize bir şiddet süreci olduğunu ortaya koydu. İncelemeler kapsamında olaylara karıştığı belirlenen 20 öğrenciye, fiillerinin ağırlığına göre farklı disiplin cezaları uygulandı.

2 ÖĞRENCİ ÖRGÜN EĞİTİMDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Bu öğrencilerden 2'si hakkında "örgün eğitimden uzaklaştırma" cezası uygulanırken, diğer öğrenciler için kınama ve kısa süreli uzaklaştırma gibi yaptırımlar devreye alındı. Ceza alan öğrencilerin çoğu 11'nci sınıfta okuyan ve şiddet eylemlerinde bulunan öğrenciler. Diğerleri ise 10'uncu sınıfta okuyor. 9'uncu sınıfta okuyan bir öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi. Bu öğrencinin şiddet görenler arasında olmayan, kamuoyunda 507 maddelik liste olarak anılan içeriği hazırlayan öğrenci olduğu öğrenildi.