İstanbul Erkek Lisesi'ndeki şiddet ve taciz soruşturmasında cezalar belli oldu! 20 öğrenci için karar
İstanbul Erkek Lisesi’nde kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayların perde arkası disiplin soruşturmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma, pansiyonda yaşanan şiddetin anlık bir kavga değil, planlı ve organize bir süreç olduğunu ortaya koyarken; ağır darp, tehdit ve baskıya varan olaylar nedeniyle 20 öğrenciye disiplin cezası, 2 öğrenciye ise örgün eğitimden uzaklaştırma kararı verildi.
İstanbul Erkek Lisesi'nde kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken olaylarla ilgili yürütülen disiplin ve inceleme süreci sonuçlandı. Yapılan soruşturma, yaşananların rastlantısal değil, önceden planlanmış ve organize bir şiddet süreci olduğunu ortaya koydu. İncelemeler kapsamında olaylara karıştığı belirlenen 20 öğrenciye, fiillerinin ağırlığına göre farklı disiplin cezaları uygulandı.
2 ÖĞRENCİ ÖRGÜN EĞİTİMDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI
Bu öğrencilerden 2'si hakkında "örgün eğitimden uzaklaştırma" cezası uygulanırken, diğer öğrenciler için kınama ve kısa süreli uzaklaştırma gibi yaptırımlar devreye alındı. Ceza alan öğrencilerin çoğu 11'nci sınıfta okuyan ve şiddet eylemlerinde bulunan öğrenciler. Diğerleri ise 10'uncu sınıfta okuyor. 9'uncu sınıfta okuyan bir öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi. Bu öğrencinin şiddet görenler arasında olmayan, kamuoyunda 507 maddelik liste olarak anılan içeriği hazırlayan öğrenci olduğu öğrenildi.
PLANLI VE ORGANİZE BİR OLAY!
24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde İstanbul Erkek Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda yaşanan olayların, anlık bir kavga ya da bireysel bir taşkınlık olmadığı, aksine belirli bir plan dâhilinde gerçekleştiği soruşturma raporlarıyla ortaya konuldu. Üst sınıf öğrencilerinin, 9'uncu sınıf öğrencilerini iradeleri dışında belirli alanlarda topladığı, darp ettiği, ağır hakaret ve tehditlere maruz bıraktığı tespit edildi. Soruşturma sürecinde okul yönetimi, öğrenciler, veliler ve pansiyon görevlilerinin ifadelerine başvuruldu; kamera kayıtları ve dijital incelemeler titizlikle değerlendirildi.
KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TACİZİN SOMUT BULGUSUNA RASTLANMADI
Yapılan incelemelerde kamuoyunda geniş şekilde dile getirilen "kız öğrencilere yönelik taciz" iddialarını destekleyen herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı. 9'uncu sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik sözlü ya da fiziksel tacizde bulunduğuna dair resmi bir şikâyet, disiplin kaydı ya da delil bulunmadığı raporlara yansıdı. Darp edilen öğrencilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde de, okulda öğrenim gören kız öğrencilere ait uygunsuz herhangi bir fotoğraf ya da görüntüye rastlanmadı. Öğrencilerin bu incelemelere rıza gösterdiği belirtildi.
507 MADDELİK LİSTE DE SORUŞTURMADA
Olayların ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kamuoyunda "507 maddelik liste" olarak bilinen içerik de soruşturma kapsamında ele alındı. Yapılan değerlendirmede, söz konusu listenin darp edilen öğrencilere ait olmadığı, başka bir öğrenci tarafından hazırlandığı ve sınırlı bir çevrede paylaşıldıktan sonra kontrolsüz biçimde yaygınlaştığı belirlendi. Raporda, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür paylaşımların okul iklimini olumsuz etkilediği, öğrenciler arasındaki gerilimi artırdığı ve özellikle kız öğrenciler açısından güvensizlik algısını derinleştirdiği vurgulandı.
ASIL ŞİDDET OLAYI ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYONUNDA
Asıl şiddet olaylarının erkek öğrenci pansiyonunda yaşandığı, sürecin iki gece boyunca farklı alanlarda tekrarlandığı, üçüncü gün ise 10'uncu sınıf öğrencilerinin de olaylara dâhil olduğu tespit edildi. Alt sınıf öğrencilerinin darp edildiği, bazı vakalarda bıçak kullanıldığı, kol saatinin muşta gibi kullanıldığı, ağır hakaret ve tehditlerle baskı altına alındığı raporlara girdi. Şiddetin, üst sınıf–alt sınıf ilişkisi içinde hiyerarşik bir yapı çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi. Bu süreç sonunda bazı öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle okuldan ayrılmak ve başka okullara nakil edilmek zorunda kaldığı belirtildi.
20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI
Soruşturma ve disiplin kurulu değerlendirmeleri sonucunda olaylara karıştığı belirlenen 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. Cezalar arasında kınama, kısa süreli okuldan uzaklaştırma ve ağır yaptırımlar yer aldı. En ağır ceza kapsamında, 2 öğrenci hakkında "örgün eğitimden uzaklaştırma" kararı alındı. 11'nci sınıfta olan bu öğrenciler açık liseye devam edecek. Yetkililer, bu kararın olayların sürekliliği, organizasyon boyutu ve mağduriyetin ağırlığı dikkate alınarak verildiğini ifade etti.
Hazırlanan raporlarda yaşananların "ağır nitelikli disiplin ihlali" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Şiddetin süreklilik göstermesi, birden fazla fail ve mağdurun bulunması ve öğrenciler üzerinde kalıcı psikolojik etki oluşturması, bu değerlendirmede belirleyici oldu.
"KENDİ ADALETİNİ SAĞLAMA" ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ
Bazı çevrelerde dile getirilen, şiddete karışan öğrencilerin "kız öğrencileri koruma amacıyla hareket ettiği" yönündeki iddiaların da disiplin sürecinde değerlendirildiği öğrenildi. İncelemelerde bu söylemleri destekleyen herhangi bir somut bulguya rastlanmadığı, aksine bu yaklaşımın şiddeti meşrulaştırdığı ifade edildi. Yetkililer, öğrenciler arasında "kendi adaletini sağlama" anlayışının normalleştirilmesinin hem eğitim ortamı hem de hukuk düzeni açısından kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı, olaylardan etkilenen öğrenciler için rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri sağladı. Okulda güven duygusunun yeniden tesis edilmesi amacıyla pansiyon işleyişi ve denetimlerinin gözden geçirileceği, rehberlik hizmetlerinin güçlendirileceği bildirildi. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için pansiyonlu okullarda koruyucu ve önleyici uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.