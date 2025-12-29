Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga devam ediyor! After parti ağı çökertildi! 17 ünlü gözaltına alındı

34 MEKANA BASKIN Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; Amaya, Bebek Otel, Taksim Club IQ, Suma Han gibi mekanlara yapılan aramalarda uyuşturucu madde, aparatı ve çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Suma Han'da bulunan 301 nolu gizli oda aramaların odağı oldu.

Taksim Club

AFTER PARTİ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülerin After Party tüzüğü ortaya çıktı. İş dünyası ve fenomenlerin katıldığı bu özel etkinliklerin işleyişi şöyle sürüyor:

Seçicilik ve Kapalılık: Herkes davet edilmez. Kulüp içinden kulaktan kulağa yayılır ya da WhatsApp/Telegram grupları oluşturulur.

Mekân: Mekanlarda gizli bölümler kurulur. Yine rezidans, otel odası, özel ofis veya lüks villalar seçilir. Mekanlar sık sık değişir, aynı yerde peş peşe özel etkinlik düzenlenmez. Özel mekanlara şifre ile girilir.

Hiyerarşi: Bu tür ortamlar genelde eşitlikçi değildir. En başta parayı koyan, ardından fenomen, sanatçı ve aracı figürler. Bir de takılan ama karar mekanizmasında olmayanlar olur. Bunlar eğlendirmek için çağrılan eskortlar oluşturuyor.

Neden talep görüyor?: Eğlenmekten çok aidiyet duygusu ve güç gösterisi. Birçokları için "Seçilmiş olma" hissi. Kurulan network çalışma hayatında sıçrama olarak kullanılıyor.

Nasıl açığa çıkıyor?: Sosyal medyada paylaşımlar çıkıyor. Özellikle fenomenler burada öne çıkıyor. Davet edilemeyenler intikam alıyor veya içerden bilgi sızdırıyor. Ağlar büyüyor, partiler artıyor.