İstanbul’da skandal uyuşturucu ağı! Ünlü isimlerin katıldığı partilerde 17 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan FLO Yönetim Kurulu üyesi işadamı Mahmut Uğur Ziylan ile MOMO restoranın sahibi Hamdi Burak Beşer "uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. Karara göre, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun yalısı ve yatında düzenlediği uyuşturucu partilerinde özel olarak uyuşturucu madde temin edildi.

Yine Mahmut Uğur Ziylan da uyuşturucu partilerini düzenleyen isimlerden bir tanesiydi. Bu partilere çok sayıda ünlü isim katıldı. Ziylan, partiler için Göktürk'teki liüks villasını kullandı. Hamdi Burak Beşer'in ise sahibi olduğu Bebeköy'deki MOMO şubesinin tuvaletinde uyuşturu kullanım alanı olarak kullanıldığı elirtildi. Şüphelileden Yılmaz Burak Bozkurt'un düzenlediği partide uyuşturucu madde artığı ele geçirildi.

Haber: Mustafa Sait Özkan