Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet 23 Aralık'ta Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. Uçakta yer alan heyetin tamamı hayatını kaybederken olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ADLİ TIP İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyetin cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamladı.

HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN

Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.