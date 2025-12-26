PODCAST CANLI YAYIN

3 Temmuz dosyası yeniden açıldı: FETÖ kumpasına gözaltılar

FETÖ’nün futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, avukat İlhan Helvacı ve eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'de yapıyan Fenerbahçe'ye yönelik kumpasla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Galatasaray eski Sportif A.Ş. Genel Müdürü Lütfi Arıboğan, eski TFF hukuk müşaviri İlhan Helvacı, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, "FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı. Şikayetçiler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un olduğu öğrenildi. Mahkeme Arıboğan ve Helvacı'yı adli kontrolle serbest bıraktı. Köksal ve Gülüm ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Mehmet Baransu, AA Mehmet Baransu, AA
BARANSU'YLA İRTİBATLI ÇIKTILAR
Şüphelilerin, FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'deki kumpas soruşturmasında rol alan eski Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri belirtildi.

Haber: Atakan Irmak



