İsrail Gazze’de soykırımına devam ediyor!

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in soykırım sırasında Gazze kentinde yıktığı evler ve binaların enkazı altında kaybolan Filistinlilerin naaşlarını düzenli şekilde arama çalışmalarına başlandığını duyurdu. Açıklamada, bölgede düzensiz şekilde, çoğunlukla siviller tarafından gerçekleştirilen ve teknik ekipmanların eksikliği nedeniyle yarım kalan enkaz altından cenazelerin aranması çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Arama çalışmalarının İsrail'in soykırım sırasında bombaladığı, zorla yerinden edilen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu yaklaşık 60 kişinin bulunduğu Gazze'deki Ebu Ramazan ailesine ait evden başlandığı bilgisi verildi.



TÜRKİYE'NİN 19. "İYİLİK GEMİSİ" ELARİŞ LİMANINA ULAŞTI

Türk Kızılayı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Gazze'ye insani yardım taşıyan 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı. 1300 ton insani yardım malzemesi bulunan 19. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanmıştı.