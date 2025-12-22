PODCAST CANLI YAYIN

Surlarda canice katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında saygısızlığı böyle savundular!

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice katledilen İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin tutuklanan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler savunmalarında mezara zarar vermediklerini öne sürerken, suça sürüklenen çocuk Ö.E. ifadesinde ‘’Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal’in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, ‘gidelim mi’ dediler gittik. Pişmanım." dedi. Şüpheli Ö.D. ise ifadesinde suçu yapay zekaya attı.

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde ifade veren Ö.E., ''Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar'' dedi.

İkbal Uzuner’in mezarındaki olayda 3 kişi için hapis istemi

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

"SADECE VİDEO ÇEKTİM, BİR ZARAR VERMEDİM"

Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, ''Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım'' dedi.

"MİLLETİN DAMARINA BASTIK KUSURA BAKMASINLAR"

Suça sürüklenen çocuk Ö.E. ise ifadesinde, ''Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal'in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, 'gidelim mi' dediler gittik. Pişmanım.'' şeklinde konuştu.

"VİDEOM ÜZERİNDE YAPAY ZEKAYLA OYNAYARAK CİNSEL GÖZÜKSÜN DİYE PAYLAŞMIŞLAR"

Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, ''Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar'' ifadelerini kullandı.

