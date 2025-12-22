Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde ifade veren Ö.E., ''Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar'' dedi.

İkbal Uzuner’in mezarındaki olayda 3 kişi için hapis istemi

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

İkbal Uzuner’in mezarına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltında

"SADECE VİDEO ÇEKTİM, BİR ZARAR VERMEDİM"

Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, ''Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım'' dedi.