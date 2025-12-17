Bugün ifadesi alınacaktı! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek. (Takvim.com.tr arşiv)

Konu hakkında detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun açıkladı:

Çeşitli rahatsızlıkları var. Kalp, tansiyon, böbrek, akciğerlerle alakalı farklı farklı rahatsızlıkları var Muhittin Böcek'in. Hatırlanacağı gibi 7 Aralık günü de yine hastaneye kaldırılmıştı ve bu rahatsızlıklarından sebep 22 farklı ilaç kullandığını da kendisi açıklamıştı ve geride bıraktığımız gün öğleden sonra saatlerinde de yine rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek.

Tedavisi tamamlandı ve ardından da tekrar cezaevine gönderildi. Son o rahatsızlığınınsa pankreastan kaynaklandığı belirtildi. En azından yapılan açıklamalar bu yönde. Yerel basına yansıyan iddialar da bu yönde. Şöyle de bir durum var. Bugün, artık saat 12'yi geçtiği için bugün demekte bir sakınca yok, bugün de mahkemeye çıkacak. Tabii çıkabilecek mi, tekrar ifadesi alınacak Muhittin Böcek'in. O ifadesinin hemen öncesinde tekrar hastaneye kaldırılması da ayrı bir soru işareti bırakmış oldu kafalarda. Bakalım bugün gün içerisinde ifade verecek mi, mahkemeye çıkacak mı, onu da bekleyip göreceğiz.

BUGÜN EK İFADESİ ALINACAK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ile F.A. H.T.A, S.E. ve M.O.K'nin ek ifadelerine başvurulacak.

Şüphelilerin ifadelerinin Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bugün alınacak, son ifadeyi Muhittin Böcek'in vereceği öğrenildi.