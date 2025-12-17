PODCAST CANLI YAYIN

Bugün ifadesi alınacaktı! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Böcek'in pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bugün ifadesi alınacaktı! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek. (Takvim.com.tr arşiv)Muhittin Böcek. (Takvim.com.tr arşiv)

PANKREAS SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Muhittin Böcek'in pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Muhittin Böcek. (Takvim.com.tr arşiv)Muhittin Böcek. (Takvim.com.tr arşiv)

Konu hakkında detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun açıkladı:
Çeşitli rahatsızlıkları var. Kalp, tansiyon, böbrek, akciğerlerle alakalı farklı farklı rahatsızlıkları var Muhittin Böcek'in. Hatırlanacağı gibi 7 Aralık günü de yine hastaneye kaldırılmıştı ve bu rahatsızlıklarından sebep 22 farklı ilaç kullandığını da kendisi açıklamıştı ve geride bıraktığımız gün öğleden sonra saatlerinde de yine rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek.

Tedavisi tamamlandı ve ardından da tekrar cezaevine gönderildi. Son o rahatsızlığınınsa pankreastan kaynaklandığı belirtildi. En azından yapılan açıklamalar bu yönde. Yerel basına yansıyan iddialar da bu yönde. Şöyle de bir durum var. Bugün, artık saat 12'yi geçtiği için bugün demekte bir sakınca yok, bugün de mahkemeye çıkacak. Tabii çıkabilecek mi, tekrar ifadesi alınacak Muhittin Böcek'in. O ifadesinin hemen öncesinde tekrar hastaneye kaldırılması da ayrı bir soru işareti bırakmış oldu kafalarda. Bakalım bugün gün içerisinde ifade verecek mi, mahkemeye çıkacak mı, onu da bekleyip göreceğiz.

BUGÜN EK İFADESİ ALINACAK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ile F.A. H.T.A, S.E. ve M.O.K'nin ek ifadelerine başvurulacak.

Şüphelilerin ifadelerinin Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bugün alınacak, son ifadeyi Muhittin Böcek'in vereceği öğrenildi.

Muhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacakMuhittin Böcek listede! Yolsuzluk soruşturmasında 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Borsa İstanbul
Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı
Fırtına'nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Türk Telekom
Eski Belediye Başkanı suikastinde itiraf! Ahmet Soğuk'u 175 bin TL için öldürmüş
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! 50 bankaya yazı gitti: Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
Cansever kötü haberi hasta yatağından duyurdu!
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler