“Terörsüz Türkiye” için iş dünyasına çağrı: Ocaklara ateş düşmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:

İŞ dünyamızdan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek bekliyoruz. Türkiye'nin bu yükten kurtulduğunda hangi ölçekte bir potansiyelin çarpan etkisiyle devreye gireceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz.

Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Bunu da olabilecek en geniş toplumsal ve siyasal mutabakatla yapmanın hassasiyeti içerisindeyiz.



Gayemiz belli: Artık kan akmasın. Ocaklara ateş düşmesin. Yürekler dağlanmasın. Türkiye bu sorunu gündeminden çıkarsın.



Terörden beslenen odakların tahrip edici, tahrik edici söylemlerine rağmen, iktidar ve ittifak olarak ilk günden itibaren hem samimiyetimizin hem de kararlılığımızın en yüksek düzeyde olduğunu gösterdik. "Yeter ki bu sorun çözülsün." diye yine ittifak olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.

Meclis'ımızde kurulan komisyon, kritik eşiklerde su koyuverenler olsa da gerek şeffaflık gerekse siyaset ve ilgili tüm tarafların katkısının alınması noktasında çok önemli bir misyon üstlendi.