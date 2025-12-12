“Terörsüz Türkiye” için iş dünyasına çağrı: Ocaklara ateş düşmesin
Başkan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili iş dünyasından da destek beklediklerini söyledi. “Gayemiz belli: Artık kan akmasın. Ocaklara ateş düşmesin. Yürekler dağlanmasın. Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkarsın” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:
İŞ dünyamızdan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek bekliyoruz. Türkiye'nin bu yükten kurtulduğunda hangi ölçekte bir potansiyelin çarpan etkisiyle devreye gireceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz.
Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Bunu da olabilecek en geniş toplumsal ve siyasal mutabakatla yapmanın hassasiyeti içerisindeyiz.
Gayemiz belli: Artık kan akmasın. Ocaklara ateş düşmesin. Yürekler dağlanmasın. Türkiye bu sorunu gündeminden çıkarsın.
Terörden beslenen odakların tahrip edici, tahrik edici söylemlerine rağmen, iktidar ve ittifak olarak ilk günden itibaren hem samimiyetimizin hem de kararlılığımızın en yüksek düzeyde olduğunu gösterdik. "Yeter ki bu sorun çözülsün." diye yine ittifak olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.
Meclis'ımızde kurulan komisyon, kritik eşiklerde su koyuverenler olsa da gerek şeffaflık gerekse siyaset ve ilgili tüm tarafların katkısının alınması noktasında çok önemli bir misyon üstlendi.
GÜVENLİ İŞ ORTAMI OLUŞTURUN
ERDOĞAN, işverenlere çağrı yaparak, "Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. İzmir Konak, Gayrettepe, Kartalkaya ve en son Kocaeli Dilovası facialarındaki gibi ihmali olan kim varsa kamu ve belediye görevlileri dâhil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz" dedi.
PATRONLARA ÇAĞRI
ERDOĞAN, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum.
İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım verimlilik kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim kefenin cebi yok. İster siyasetçi ister işveren olalım eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak işte asıl zenginlik budur bahtiyarlık kaynağı budur" dedi.
TEŞVİKLER DEVAM EDECEK
ERDOĞAN, "Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki" programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi paylaşmak istiyorum. KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz" sözlerini kaydetti.
HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON
Erdoğan "Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Başkan Erdoğan'a hediye taktim etti. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.