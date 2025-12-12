Futbolda bahis soruşturmasında Metehan Baltacı'nın yazışmaları ortaya çıktı: "Dediğin gibiyse topçu kalmaz"

13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Metehan Baltacı (Takvim.com.tr)

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" ifadelerini kullandı. Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

Baltacı, "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler a...." ifadelerini kullandı.

Bunu yazdıktan sonra bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

Abdülkerim Bardakcı (AA)

SORUŞTURMA İDDİALARINA YALANLAMA



Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı, isme özel bir soruşturmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan açıklamada "Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verildi.