Kredi kartı azami faiz oranlarında indirim yapıldı! Karar Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kredi kartı işlemlerine ilişkin azami faiz oranları ile borç dilimlerini güncelleyen tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme kapsamında kredi kartlarında uygulanacak aylık azami faiz oranları aşağı yönlü revize edilirken, faiz hesaplamasında esas alınan borç limitleri de yeniden belirlendi. Yeni uygulamanın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerine uygulanan azami faiz oranları ile borç dilimlerine ilişkin düzenlemeyi güncelledi. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanırken, yeni uygulamanın 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kredi kartı faizlerinde indirime gidildi. TCMB, daha önce 25 Temmuz 2025'te kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüş, dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kartlar ile 150 bin liranın üzerindeki kartlarda referans orana eklenen katsayıları aşağı çekmişti. Aynı kapsamda nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirim yapılmıştı.

Yayımlanan son tebliğle birlikte, faiz oranlarının belirlendiği limit dilimleri güncellenirken oranlar aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlarda azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenen baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarıldı. Bu gruptaki kredi kartlarında azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya yükseltildi. Bu kartlarda azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan 139'dan 114'e indirildi.

Yeni hesaplanan azami faiz oranlarının, 25 Aralık'ta TCMB tarafından ilan edileceği, söz konusu oranların ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

