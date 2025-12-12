PODCAST CANLI YAYIN

İSPARK’a yüzde 62,5 zam onaylandı

CHP’li İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5’e varan zam yapılmasını meclisten geçirdi. AK Parti’nin ret oyu verdiği teklif kabul edilirken, yeni tarife 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. İSPARK, son olarak Haziran 2024’te yüzde 50’ye varan bir zam yapmıştı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İSPARK’a yüzde 62,5 zam onaylandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK'ın kentte işlettiği otopark ücretlerine yüzde 62.5'e varan oranlarda zam yaptı. İBB meclisinde yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu