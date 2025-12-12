CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK'ın kentte işlettiği otopark ücretlerine yüzde 62.5'e varan oranlarda zam yaptı. İBB meclisinde yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.