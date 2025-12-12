Emine Erdoğan'dan kadın ve kız çocuklarına ilişkin programa video mesaj! "Kadınlar adil bir dünya inşasının ana aktörleridir"

Emine Erdoğan: Kadınlar, müreffeh ve adil bir dünya inşasının ana aktörleridir. (Fotoğraf: DHA)

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio'yu kadınlar ve çocuklar adına ortaya koyduğu güçlü liderlik için tebrik eden Emine Erdoğan, "Gerek Afrika First Ladyleri Kalkınma Örgütü Başkanı, gerek 'Ellerinizi Kızlarımızdan Çekin' girişiminin kurucusu olarak yürüttüğü çalışmalar takdire şayandır" dedi. Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulunda birlikte çalıştıkları Bio'ya insanlığın ortak sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için gösterdiği üstün gayret için şükranlarını sunduğunu belirterek, 'Ellerinizi Kızlarımızdan Çekin' girişiminin 7'nci seneidevriyesini kutladı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ KÜRESEL SINAMALARINDAN BİRİ"

Yıl dönümü kampanyası için belirlenen 'Kadınlar ve Kız Çocuklarının İklim Değişikliği ve Çatışma Karşısında Direncini Artırma' temasının, en hayati meselelerden birine ışık tuttuğunu dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi iklim değişikliği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen çağımızın en önemli küresel sınamalarından biridir. Şiddeti gittikçe artan doğal afetler, kuraklık, çölleşme, deniz seviyesinin yükselmesi gibi krizler, toplumları derinden sarsıyor. Bunun yanında, dünya genelinde devam eden 120'den fazla çatışma, insanlığı çok yoruyor ve ne yazık ki bir kırılma noktasına sürüklüyor. Maalesef, bu krizlerin bedelini en ağır ödeyenler, kadınlar ve çocuklardır. Ne acıdır ki sadece 2024 yılında 676 milyon kadın ve çocuk, hayatlarını çatışmaların ortasında geçirmek zorunda kaldı. Son iki senede savaşlarda hayatını kaybeden kadınların sayısı, önceki yıllara göre ikiye katlandı."