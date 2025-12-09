PODCAST CANLI YAYIN

Aylarca hukuksuz biçimde gözaltında tutulmuştu! Rümeysa Öztürk için ABD'de mahkemeden emsal karar

ABD’de aylarca hukuksuz biçimde gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için federal mahkeme tarihi bir karar verdi. ICE’in işlemlerinin “keyfi ve yasal temelsiz” olduğunu belirleyen mahkeme, Öztürk’ün öğrenci statüsünü geriye dönük iade etti.

Giriş Tarihi:
Aylarca hukuksuz biçimde gözaltında tutulmuştu! Rümeysa Öztürk için ABD'de mahkemeden emsal karar

ABD'de aylarca hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk davasında federal mahkemeden dikkat çekici bir karar çıktı. Baş Yargıç Denise Casper, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Öztürk'e yönelik işlemlerinin yasal dayanağının bulunmadığını belirterek öğrencilik statüsünün geriye dönük olarak tamamen iade edilmesine hükmetti. Karar, özellikle SEVIS kayıt sistemi açısından emsal niteliğinde değerlendiriliyor.

ABDde gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş kararABDde gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar

"KEYFİ VE KAPRİSLİ İŞLEM" VURGUSU

Kararın gerekçesini açıklayan Yargıç Casper, ICE'in Öztürk'ün vizesini iptal ederken hukuka uygun hareket etmediğini belirtti. Mahkeme, SEVIS kaydının 25 Mart itibarıyla yeniden aktif hâle getirilmesini emretti. ABD'nin göçmenlik yapısında kritik bir rol oynayan bu sisteme dair hatalı işlemlerin, öğrencilerin yasal statülerini doğrudan olumsuz etkilediği biliniyor.

Fotoğraf: Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv

RÜMEYSA ÖZTÜRK KARARIN ARDINDAN KONUŞTU: BU KARAR HERKES İÇİN UYARI OLMALI

Öztürk, karar sonrası ACLU aracılığıyla yaptığı açıklamada, aylar süren hukuksuz gözaltının hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Eğitim hakkının gerekçesiz biçimde elinden alınmasının büyük bir travma yarattığını belirten Öztürk, benzer adaletsizliklerin başka öğrencilerin karşısına çıkmaması dileğinde bulundu.

Fotoğraf: Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv

NE OLMUŞTU?

Tufts Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak doktora çalışmalarını sürdüren Öztürk, 2 Mart 2024'te yayımlanan ve "Filistin soykırımının tanınması" çağrısı yapan bir makaleyi ortaklaşa kaleme aldığı için İsrail yanlısı Canary Mission tarafından hedef gösterilmişti.

Ardından Trump yönetimi, herhangi bir delil sunmadan Öztürk'ü "Hamas yanlısı faaliyetlerle" ilişkilendirmeye çalışmıştı. Bu iddialar üzerine ICE, Öztürk'ü gözaltına alarak Louisiana'daki bir göçmen merkezine göndermişti.

Türk öğrenci Rümeysa Öztürkün gözaltı işkencesi! ABD basını yazdı: Astım krizi geçirdi 2 bin 500 KM uzağa götürüldüTürk öğrenci Rümeysa Öztürkün gözaltı işkencesi! ABD basını yazdı: Astım krizi geçirdi 2 bin 500 KM uzağa götürüldü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
Takas Bank
Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor!
CHP'li ABB'nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda!
CHP'li belediyeler maaş krizine teslim! İzmir Büyükşehir'in ardından Buca'da da işçiler greve gidiyor
Türk Telekom
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
D&R E-Ticaret
Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında
Uygun fiyatlı et için dev tesis: Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi
TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"
Okullarda görünmez baskı tırmanıyor: Dijital tehdit gençleri kıskaca aldı!
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a yeni dava: Nafakayı aksatıyor
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz