Kararın gerekçesini açıklayan Yargıç Casper, ICE'in Öztürk'ün vizesini iptal ederken hukuka uygun hareket etmediğini belirtti. Mahkeme , SEVIS kaydının 25 Mart itibarıyla yeniden aktif hâle getirilmesini emretti. ABD'nin göçmenlik yapısında kritik bir rol oynayan bu sisteme dair hatalı işlemlerin, öğrencilerin yasal statülerini doğrudan olumsuz etkilediği biliniyor.

ABD'de aylarca hukuka aykırı şekilde gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk davasında federal mahkemeden dikkat çekici bir karar çıktı. Baş Yargıç Denise Casper, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Öztürk'e yönelik işlemlerinin yasal dayanağının bulunmadığını belirterek öğrencilik statüsünün geriye dönük olarak tamamen iade edilmesine hükmetti. Karar, özellikle SEVIS kayıt sistemi açısından emsal niteliğinde değerlendiriliyor.

Öztürk, karar sonrası ACLU aracılığıyla yaptığı açıklamada, aylar süren hukuksuz gözaltının hayatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Eğitim hakkının gerekçesiz biçimde elinden alınmasının büyük bir travma yarattığını belirten Öztürk, benzer adaletsizliklerin başka öğrencilerin karşısına çıkmaması dileğinde bulundu.

RÜMEYSA ÖZTÜRK KARARIN ARDINDAN KONUŞTU: BU KARAR HERKES İÇİN UYARI OLMALI

Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv

NE OLMUŞTU?

Tufts Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak doktora çalışmalarını sürdüren Öztürk, 2 Mart 2024'te yayımlanan ve "Filistin soykırımının tanınması" çağrısı yapan bir makaleyi ortaklaşa kaleme aldığı için İsrail yanlısı Canary Mission tarafından hedef gösterilmişti.

Ardından Trump yönetimi, herhangi bir delil sunmadan Öztürk'ü "Hamas yanlısı faaliyetlerle" ilişkilendirmeye çalışmıştı. Bu iddialar üzerine ICE, Öztürk'ü gözaltına alarak Louisiana'daki bir göçmen merkezine göndermişti.