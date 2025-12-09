24 ilde siber suçlar operasyonu: 68 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK koordinasyonunda son 5 gün içinde 24 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda 204 şüpheli yakalanırken, bunlardan 68'i tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Siber suçlar (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında belirtildiği üzere operasyonlarda yakalanan şahısların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklam faaliyetleri yürüttükleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları, sosyal medya ve sahte (phishing) siteler aracılığıyla "kamu görevlisi", "ürün-hizmet satışı" ve "düşük faizli kredi" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin yasa dışı paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik içerikler ürettikleri tespit edildi.

Operasyonlar Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.