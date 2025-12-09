24 ilde siber suçlar operasyonu: 68 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlarda son 5 gün içinde yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen 204 kişi gözaltına alındı, 68 kişi tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK koordinasyonunda son 5 gün içinde 24 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda 204 şüpheli yakalanırken, bunlardan 68'i tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında belirtildiği üzere operasyonlarda yakalanan şahısların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklam faaliyetleri yürüttükleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları, sosyal medya ve sahte (phishing) siteler aracılığıyla "kamu görevlisi", "ürün-hizmet satışı" ve "düşük faizli kredi" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin yasa dışı paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik içerikler ürettikleri tespit edildi.
Operasyonlar Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldı.
Bakan Yerlikaya "Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.