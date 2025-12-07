Emine Erdoğan’dan dijital emzik uyarısı

Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TRT tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Çocuk Medyası" zirvesinde önemli mesajlar verdi: ESKİDEN annelerin sesinin nefesinin sindiği ninnilerle uyuyan bebekler, şimdi 'beyaz gürültüyle' uyuyor. Televizyon, tablet, telefon gibi araçlar, ebeveynler tarafından bazen çocuğu sakinleştirmek için 'dijital emzik' yapılıyor.

Bu araçlar bazen yemek yedirmek için 'dijital arkadaş' olarak kullanılıyor. Çocuk adına hayatı boyunca peşini bırakmayacak bir dijital ayak izi oluşturuyorlar. Aynı çatı altında herkesin kendi ekranındaki dünyada kaybolduğu yaşamlar kuruluyor.