PODCAST CANLI YAYIN

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Şam’da kritik temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Şam’da Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Şam’da kritik temaslarda bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davet üzerine gerçekleştirdiği Şam ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, beraberinde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile Şam'da görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Bayraktaroğlu'nun temaslarının ardından Türkiye–Suriye ortak harekât merkezinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu'nun resmi davet kapsamında Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlunu ve Askeri Ataşeliği de ziyaret ettiği, ayrıca Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Şam’da

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltı listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... | Sağlık kontrolünden geçirildiler
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı