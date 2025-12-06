Küresel marka ülke Türkiye: Kongre ve fuar turizminde rekor dönem

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye son yıllarda fuar ve kongrelerde 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak uluslararası etkinlik turizminde güçlü bir merkez haline geldi. İş amaçlı ziyaretçilerin yüksek harcamaları, turizme önemli ekonomik katkı sağladı. Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu’ndan EMITT’e, TEKNOFEST’ten uluslararası tıp kongrelerine kadar birçok dev organizasyonun merkezi haline geldi.

Türkiye, son yıllarda yalnızca bir tatil merkezi olmanın ötesine geçerek, uluslararası kongreler, dev fuarlar, diplomatik zirveler ve mega etkinliklerin buluşma noktası haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "12 ay turizm" ve "nitelikli turist" stratejisi doğrultusunda Türkiye, dünyanın önde gelen etkinlik merkezleri arasında hızla yükseliyor.

20 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

2023–2024 döneminde Türkiye genelindeki fuar ve kongrelerde 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı. İş amacıyla gelen bu ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turistine kıyasla 3–4 kat daha yüksek gerçekleşti.

İstanbul, ICCA verilerinde kongre şehirleri arasında güçlü bir yükseliş gösterirken; Antalya, kış aylarında bile yüksek doluluk oranlarıyla "kongre şehri" kimliğini pekiştirdi.

Antalya Diplomasi Forumu, Takvim arşivAntalya Diplomasi Forumu, Takvim arşiv

DÜNYA ÇAPINDA PRESTİJ

Türkiye'nin uluslararası etkinlik trafiğini güçlendiren başlıca organizasyonlar şöyle sıralanıyor:

  • Antalya Diplomasi Forumu (ADF): Dünya liderlerinin ve küresel aktörlerin buluştuğu diplomasi zirvesi.
  • Gastromasa (İstanbul): Michelin yıldızlı şefleri buluşturan uluslararası gastronomi platformu.
  • Lüks Düğün Kongreleri: Hint, Arap ve Avrupa lüks düğün pazarının Türkiye tercihini güçlendiren dev organizasyon.
  • Uluslararası Tıp Kongreleri: Estetik cerrahi, göz ve diş hekimliği alanlarında Türkiye'yi küresel merkez hâline getiriyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı fuarlardan bazıları, dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor:


•EMITT: Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri.
IDEF: Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü yansıtan uluslararası fuar.
•Istanbul Jewelry Show: Lüks tüketim ve mücevher sektörünün gözde etkinliği.
•Marble İzmir: Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri.
•Growtech, Automechanika, UNICERA gibi Sektörlerinde küresel referans niteliğinde organizasyonlar.

TEKNOFEST, Takvim arşivTEKNOFEST, Takvim arşiv

TEKNOFEST VE DİJİTAL ETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, geleceğin teknolojilerine yön veren büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olarak milyonlarca genci ağırlıyor. GameX ve GIST gibi dijital etkinlikler, Türkiye'nin genç, dinamik ve yenilikçi kimliğini uluslararası alanda pekiştiriyor.

Gastromasa, Takvim arşivGastromasa, Takvim arşiv

EKONOMİYE GÜÇLÜ KATKI SAĞLIYOR

Fuar ve kongre ziyaretçilerinin otelden restorana, ulaşımdan alışverişe kadar geniş bir alanda yaptığı harcamalar: Yerel ekonomiyi canlandırıyor, Döviz girdisini artırıyor, Turizmi 12 aya yayıyor ve Türkiye'nin marka değerini önemli ölçüde yükseltiyor.

IDEF, Takvim arşivIDEF, Takvim arşiv

TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR SAHNE

Ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlar sayesinde Türkiye artık Güvenli, Modern, Küresel ölçekte etkili ve Diplomasi ile ticaretin buluşma merkezi bir ülke olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü stratejik vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin kongre ve fuar turizmindeki yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.

