Birce Akalay’ın ehliyetine el konuldu: Uyuşturucu testinin ardından bu kez alkol denetimi!

Uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen Birce Akalay, bu kez Beşiktaş’taki trafik denetiminde alkollü çıkınca ehliyetini kaptırdı. İşte detaylar...

Uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen oyuncu Birce Akalay, bu kez trafik denetiminde yakalandı.

tv100'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polisleri ünlü oyuncuyu durdurdu. Kontrol noktasında Akalay'a alkol testi yapıldı ve oyuncunun 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sonuçların ardından Akalay'ın ehliyetine el konuldu ve kendisine idari para cezası uygulandı.

Peş peşe yaşanan gelişmeler, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, oyuncunun konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz aylarda adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 Ekim sabahı 18 ünlü isimle birlikte evinden alınan Akalay, ifadesi alındıktan ve kan örneği verildikten sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra açıklanan sonuçlarda 8 ismin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, Akalay'ın da bu isimler arasında olduğu belirtilmişti.

Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...

