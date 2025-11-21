Birce Akalay’ın ehliyetine el konuldu: Uyuşturucu testinin ardından bu kez alkol denetimi!

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz aylarda adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 Ekim sabahı 18 ünlü isimle birlikte evinden alınan Akalay, ifadesi alındıktan ve kan örneği verildikten sonra serbest bırakılmıştı. Daha sonra açıklanan sonuçlarda 8 ismin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, Akalay'ın da bu isimler arasında olduğu belirtilmişti.