CHP yandaşlarının "kuru fasulye" yalanı! Gerçek ortaya çıktı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kuru fasulyede arz sorunu yaşandığı yönündeki muhaliflerin iddialarını kesin bir dille yalanladı. Üretim verilerinin güçlü olduğunu belirten DMM, kamuoyunu manipüle eden açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. DMM, 2024 yılında ürün yeterlilik oranı %84,5’e ulaşarak iç tüketimin büyük kısmı yerli üretimle karşılandığını belirtti.
Muhalif medyanın yalanlarından biri olan "kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği", İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. DMM, bu söylemlerin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon niteliği taşıdığını açıkladı.
TÜKETİMİN BÜYÜK BİR KISMI YERLİ ÜRETİMLE KARŞILANDI
Muhalif medyanın yalan haberleri İletişim Başkanlığı DMM, tarafından çürütüldü. CHP'li vekilin "Kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı" dedi. Bir bu eksikti: Şimdi de kuru fasulye krizi!" sözleri boşa çıktı.
Resmî verilere göre Türkiye'nin kuru fasulye arzında herhangi bir sorun bulunmuyor. 2024 yılında ürün yeterlilik oranı %84,5'e ulaşarak iç tüketimin büyük kısmı yerli üretimle karşılandı. TÜİK'in 2025 tahminlerine göre ise 247 bin tonluk üretim gerçekleşirken, yalnızca 7 bin tonluk sınırlı ithalat yapıldı. Bu göstergeler, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü biçimde korunduğunu ortaya koyuyor.
Üreticiyi korumak ve üretim sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlendi. Böylece hem üreticinin desteklenmesi hem de piyasa istikrarının güvence altına alınması hedeflendi.
ÇİFTÇİLERE YÜZDE YETMİŞ BEŞ HİBE İLE TOHUM DESTEĞİ
Kuru fasulye üretiminin gelecek yıllarda da artırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede üretimi desteklemek için çiftçilere %75 hibe ile tohum desteği sağlanıyor.
Ayrıca kuru fasulye, 2024 yılından itibaren üretim planlaması yapılan ürünler listesine alınarak destek miktarları da önemli ölçüde artırıldı. Dekar başına destek 2024 üretim yılında 185 TL iken 2025 yılında 366 TL'ye, 2026 yılında ise 465 TL'ye yükseltildi.
İDDİALAR YALANLANDI
Tüm bu veriler ışığında İletişim Başkanlığı DMM, kuru fasulyeye erişimde herhangi bir sıkıntı yaşanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyunun manipülatif açıklamalara değil, resmî kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi gerektiği belirtildi.