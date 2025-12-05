PODCAST CANLI YAYIN

CHP yandaşlarının "kuru fasulye" yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kuru fasulyede arz sorunu yaşandığı yönündeki muhaliflerin iddialarını kesin bir dille yalanladı. Üretim verilerinin güçlü olduğunu belirten DMM, kamuoyunu manipüle eden açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. DMM, 2024 yılında ürün yeterlilik oranı %84,5’e ulaşarak iç tüketimin büyük kısmı yerli üretimle karşılandığını belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP yandaşlarının "kuru fasulye" yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Muhalif medyanın yalanlarından biri olan "kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği", İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. DMM, bu söylemlerin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon niteliği taşıdığını açıkladı.

Halk tv ekran görüntüsüHalk tv ekran görüntüsü

TÜKETİMİN BÜYÜK BİR KISMI YERLİ ÜRETİMLE KARŞILANDI

Muhalif medyanın yalan haberleri İletişim Başkanlığı DMM, tarafından çürütüldü. CHP'li vekilin "Kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı" dedi. Bir bu eksikti: Şimdi de kuru fasulye krizi!" sözleri boşa çıktı.

Açıklama, DMM sosyal medyaAçıklama, DMM sosyal medya

Resmî verilere göre Türkiye'nin kuru fasulye arzında herhangi bir sorun bulunmuyor. 2024 yılında ürün yeterlilik oranı %84,5'e ulaşarak iç tüketimin büyük kısmı yerli üretimle karşılandı. TÜİK'in 2025 tahminlerine göre ise 247 bin tonluk üretim gerçekleşirken, yalnızca 7 bin tonluk sınırlı ithalat yapıldı. Bu göstergeler, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü biçimde korunduğunu ortaya koyuyor.

Kuru fasulye, Takvim arşivKuru fasulye, Takvim arşiv

Üreticiyi korumak ve üretim sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatı 42 TL/kg olarak belirlendi. Böylece hem üreticinin desteklenmesi hem de piyasa istikrarının güvence altına alınması hedeflendi.

ÇİFTÇİLERE YÜZDE YETMİŞ BEŞ HİBE İLE TOHUM DESTEĞİ

Kuru fasulye üretiminin gelecek yıllarda da artırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede üretimi desteklemek için çiftçilere %75 hibe ile tohum desteği sağlanıyor.

Ayrıca kuru fasulye, 2024 yılından itibaren üretim planlaması yapılan ürünler listesine alınarak destek miktarları da önemli ölçüde artırıldı. Dekar başına destek 2024 üretim yılında 185 TL iken 2025 yılında 366 TL'ye, 2026 yılında ise 465 TL'ye yükseltildi.

Kuru fasulye, Takvim arşivKuru fasulye, Takvim arşiv

İDDİALAR YALANLANDI

Tüm bu veriler ışığında İletişim Başkanlığı DMM, kuru fasulyeye erişimde herhangi bir sıkıntı yaşanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyunun manipülatif açıklamalara değil, resmî kurumlar tarafından paylaşılan verilere itibar etmesi gerektiği belirtildi.

Yine yalan: CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Palanın SGK iddiası patladı!Yine yalan: CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Palanın SGK iddiası patladı!
Yine yalan: CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın "SGK" iddiası patladı!
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMMden yalanlama: Tedarik devam ediyorYalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMMden yalanlama: Tedarik devam ediyor
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Türk Telekom
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
D&R
Skandal heykel sonrası harekete geçildi! Müslümanları hedef alan Murat Katfar gözaltında
İdefix
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
Aşk üçgeninde sır ölüm! Müge Anlı'da “kayalıklardan düşme” ihtimali masaya yatırıldı
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
Çimento devinden Suriye'de DEAŞ'a finansman! Dava Paris'te sürüyor: Fransız istihbaratı işin neresinde?
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Cloudflare sistemi çöktü! X, ChatGPT,Uygulamalara erişilemiyor
Türk dizi sektöründe denge değiştirecek karar: Ortak dağıtım sistemi sona eriyor... AY Yapım ve MED Yapım'a ceza!
Fenerbahçe'den çifte transfer!
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
Okan Buruk'tan sürpriz! Samsunspor maçında stoperde forma onun
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı