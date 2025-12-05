CHP yandaşlarının "kuru fasulye" yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Muhalif medyanın yalanlarından biri olan "kuru fasulye krizinin yaşandığı ve ürünün sofralardan eksileceği", İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. DMM, bu söylemlerin tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon niteliği taşıdığını açıkladı.

Halk tv ekran görüntüsü TÜKETİMİN BÜYÜK BİR KISMI YERLİ ÜRETİMLE KARŞILANDI Muhalif medyanın yalan haberleri İletişim Başkanlığı DMM, tarafından çürütüldü. CHP'li vekilin "Kuru fasulye ve pilavın da sofralardan eksilme ihtimali ortaya çıktı" dedi. Bir bu eksikti: Şimdi de kuru fasulye krizi!" sözleri boşa çıktı. Açıklama, DMM sosyal medya Resmî verilere göre Türkiye'nin kuru fasulye arzında herhangi bir sorun bulunmuyor. 2024 yılında ürün yeterlilik oranı %84,5'e ulaşarak iç tüketimin büyük kısmı yerli üretimle karşılandı. TÜİK'in 2025 tahminlerine göre ise 247 bin tonluk üretim gerçekleşirken, yalnızca 7 bin tonluk sınırlı ithalat yapıldı. Bu göstergeler, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü biçimde korunduğunu ortaya koyuyor.