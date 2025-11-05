Yine yalan: CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın "SGK" iddiası patladı!

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin yalan siyasetine bir yenisi daha eklendi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ortaya attığı "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiası yalan çıktı.

PALA'NIN İDDİASI CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ

CHP'li Pala'nın SGK'yı hedef alan iddiası CHP yandaşı Sözcü, Diken gibi yayın organları tarafından köpürtüldü.

CHP'li Pala'nın iddiası CHP yandaşı medya tarafından yayıldı

İDDİA YALAN ÇIKTI: HİÇBİR VATANDAŞ TEDAVİ DIŞINDA BIRAKILMAMAKTADIR

Ancak iddia yalan çıktı. Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlamanın söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç politikaları; hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte, birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır. Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir.

"HİÇBİR VATANDAŞ, YAŞI YA DA SOSYAL DURUMU NEDENİYLE TEDAVİ DIŞINDA BIRAKILMAMAKTADIR"

Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında "böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır" kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur. Kamuoyunun resmî kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir."

