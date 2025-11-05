PODCAST CANLI YAYIN

Yine yalan: CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın "SGK" iddiası patladı!

Cumhuriyet Halk Partisinin yalan siyaseti dur durak bilmiyor. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın ortaya attığı "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye’de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. " denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yine yalan: CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın "SGK" iddiası patladı!

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin yalan siyasetine bir yenisi daha eklendi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ortaya attığı "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiası yalan çıktı.

CHP'li Kayıhan PalaCHP'li Kayıhan Pala

PALA'NIN İDDİASI CHP MEDYASI KÖPÜRTTÜ

CHP'li Pala'nın SGK'yı hedef alan iddiası CHP yandaşı Sözcü, Diken gibi yayın organları tarafından köpürtüldü.

CHP'li Pala'nın iddiası CHP yandaşı medya tarafından yayıldıCHP'li Pala'nın iddiası CHP yandaşı medya tarafından yayıldı

CHP'li Pala'nın iddiası CHP yandaşı medya tarafından yayıldıCHP'li Pala'nın iddiası CHP yandaşı medya tarafından yayıldı

İDDİA YALAN ÇIKTI: HİÇBİR VATANDAŞ TEDAVİ DIŞINDA BIRAKILMAMAKTADIR
Ancak iddia yalan çıktı. Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlamanın söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaç politikaları; hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte, birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır. Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir.

"HİÇBİR VATANDAŞ, YAŞI YA DA SOSYAL DURUMU NEDENİYLE TEDAVİ DIŞINDA BIRAKILMAMAKTADIR"
Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında "böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır" kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur. Kamuoyunun resmî kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi AçıklamasıDezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıklaması

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Kuruluş Orhan
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in Osmanlı hayranlığı: Rusların saygı duyduğu tek güç!
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
Borsa İstanbul
Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı
Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!