Tek gayemiz bizden sonraki nesiller tarafından hayırla yad edilmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Gelecek nesillere bizim devraldığımızdan daha ileri bir ekonomi, daha güçlü bir demokrasi, daha caydırıcı bir savunma sanayi, daha itibarlı bir dış politika, daha iyi hizmet üreten bir bürokrasi teslim etmek amacıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. İstiyoruz ki ki bizden 40-50 sene, hatta bir asır sonra bile hayırla, şükranla, minnetle yad edilen eserler bırakalım.

GÖLGE ETMEYİN

Geçtiğimiz günlerde savunma sanayimizde küresel bir başarıya daha imza attık. KIZILELMA adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız, Murat isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını Gökdoğan isimli füzemizle havadan havaya tam isabetle vurmayı başardı.

Sinop'ta yapılan testleri CHP Genel Başkanı "Balıklar rahatsız oluyor" diyerek eleştirmişti. Biz ona yine Sinoplu Diyojen'in o meşhur sözüyle cevap verelim: "Gölge etme, başka ihsan istemez." Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın.

Siz gidin kendi iç meselelerinizle uğraşın. Gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının. Siz gidin önce içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın. Bize gölge etmeyin, o bize yeter.

Şimdi çıkmış birilerini cellat olmakla itham ediyor. DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış.

Hadi Türkiye'yi bilmiyorsun, dış politikadan haberin yok, ekonomide elifi görsen mertek zannedersin; insan bari kendi geçmişini bilir, kendi kara sicilini bilir.

Şimdi bu beyefendiye sormak lazım: Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. İstiklal Mahkemeleri'nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir.

UKRAYNA ZİRVESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Rusya Lideri Putin'in "Gerekirse Avrupa ile savaşırım" açıklamasının ardından, dün sabah Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi. İki liderin yaptığı tele-zirvede Ukrayna-Rusya savaşının ele alındığı bildirildi. Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için azami gayret gösterdiğini belirtti.



Erdoğan, "Biz kendimize güvenirsek, birbirimize güvenirsek, 86 milyon kardeş olursak, Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel, erişemeyeceğimiz hedef yoktur. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



TURİZMDE REKOR

Başkan Erdoğan, 2025 yılının ilk 9 ayında Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artışla 49 milyon 993 bine yükseldiğini belirterek, "Turizm gelirlerinde ilk 3 çeyrekte 50 milyar doları yakaladık. Böylece tüm zamanların 3 çeyrek rekorunu kırmış olduk" diye konuştu.

OECD'DE 4'ÜNCÜYÜZ

Başkan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında dördüncü, G20 ülkeleri arasında da beşinci sırada yer aldık. Milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aşmıştır" ifadelerini kullandı.



ENFLASYON DÜŞÜYOR

Erdoğan, "Kasım ayı enflasyonumuz 0,87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18'ler seviyesine indi. Hizmet enflasyonundaki düşüş ise sürüyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz" sözlerini kaydetti.



HEDEFE KİLİTLENDİK

Erdoğan: Hedef, 2028'de 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. 3 yılda ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır. Yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmektir. Ülkemize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör belasına son vererek Türk ekonomisini şahlandırmaktır. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen meyyus odaklara rağmen hedeflerimizden kopmadık.



BAHÇELİ'YE DESTEK

Mesut Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye yönelik yapılan hadsiz açıklamayı da eleştiren Erdoğan, "Sayın Bahçeli'yi hedef alan saygısız ve hadsiz açıklamaları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim" sözlerini kaydetti.



HİZMETTE ENGEL TANIMAYALIM



Emine Erdoğan, Zonguldak Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hayatı güzelleştirmek için "Daha fazla ne yapabiliriz?" diye sormanın bir vesilesi olmalıdır. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak sistemsel düzenlemeleri, eğitim ve istihdam olanakları oluşturmayı ya da erişilebilirliği sağlamayı bir hakkın teslim edilmesi olarak görüyoruz. Çünkü engelli bireyler, toplumun eşit, onurlu ve saygın üyeleridir. Engellilerin park yerlerini işgal etmek bize yakışmaz. biz bu yolu sizlerle birlikte, elbette omuz omuza yürütüyoruz. Yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



ÖZEL'E ŞEHADET BELGELİ TOKAT

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP lideri Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik 'Deden neredeydi' şeklindeki skandal sözlerine, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyle cevap verdi. İbiş, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi. Bakanlık daha önce de Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış harekatında şehit düştüğünü açıklamıştı.