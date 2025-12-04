PODCAST CANLI YAYIN

Büyükçekmece Adliyesi’nden 154 milyon liralık vurgun: Katip altınları bozdurup İngiltere’ye kaçtı!

Büyükçekmece Adliyesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Katip Erdal Timurtaş, adliyenin emanet kasasındaki 25 kg altını ve 50 kg gümüşü çöp poşediyle çaldı. Ailesiyle beraber Londra'ya uçtu.

Büyükçekmece Adliyesi’nden 154 milyon liralık vurgun: Katip altınları bozdurup İngiltere’ye kaçtı!

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı soruşturmasında adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş, emanet bürosunda katip olarak çalışan işçi Erdal Timurtaş tarafından çalındı. 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) vurguna imza atan Erdal Timurtaş İngiltere'ye kaçtı.

13 KASIM'DA BAŞLADI
Peki olay nasıl gerçekleşti? Soygun planını katip, 13 Kasım sabahı 07.40'ta devreye soktu. Mesainin başlamadığı ve yoğunluğun az olduğu saatte adliyeye gelen Erdal Timurtaş, yedek anahtarları kullanarak adli emanet odasındaki kasaları açtı. Adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabaya yükleyen Timurtaş, altın ve gümüşü temizlik yapıyor gibi çöp poşetleri içerisinde adliyeden çıkardı. Ziynet eşyalarını tek seferde taşıyan Timurtaş'ın parayı İstanbul'da nakite çevirdi.

SORGUYA ALINDILAR
Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da sabah 08.22'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığı tespit edildi. Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Timurtaş ve eşi hakkında yakalama çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Adli emanet büroda çalışanlar da sorguya alındı.


PARALARIN AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş'ın paraları Türkiye'de Kapalıçarşı'da bozdurduğu ve bazı sarraflarla işbirliği içerisinde olduğu değerlendiriliyor. Paraların yurtdışına çıkarıldığına ilişkin net bir delil bulunmasa da yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

EŞİ ÖĞRETMEN

Son yılların en büyük vurgununa imza atan Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın öğretmen olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'taki Bakyapi İlkokulu'nda 3J Sınıfında sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve okuldaki birçok sosyal projenin yöneticisi olan iki çocuk annesi Esma Timurtaş ile ilgili de çalışmalarını derinleştiren polis, okulda ve okul çevresindeki tüm kameraları da incelemeye aldı.

10 NUMARA ÇOCUKTU

Öte yandan Büyükçekmece Adliyesi'ni soyan memur hakkında konuşan esnaf, "Böyle bir şey hiç beklemezdim. Özünde 10 numara çocuktu, çok severdim. Eşi öğretmen, atında arabası var. Erdal bana gelse 'abi hesabında ne kadar para var, verebilir misin' dese verirdim" dedi.


KASALAR BOŞTU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından önceki gün yapılan olağan denetimde, 2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın 'ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıktığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlenince skandalın ortaya çıktığı ifade edildi.


SİYAH POŞET DETAYI

Öte yandan Erdal Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlerle metal market arabasıyla çıkardığı ortaya çıktı. Şüphelinin siyah çöp poşetleriyle altınları birkaç seferde adliyeden çıkardığı kesinleşti. Çöp poşetlerini ise market arabasıyla taşıdığına dikkat çekildi.


İŞTE ADLİ EMANETTEN ÇALINAN MÜCEVHERLER


GRAM ALTIN: 9.906 gram
REŞAT ALTIN: 49 adet
KOLYE: 438 adet
KÜPE: 66 gram
ALTIN: 5 KİLO
ARMA ALTIN: 7 ADET
TAM ALTIN: 167 ADET
BİLEZİK: 606 ADET 1.477 GRAM
YARIM ALTIN: 376 adet
ÇEYREK ALTIN: 1328 adet
CUMHURİYET ALTINI: 40 ADET
TAKI: 2.701 GRAM
ATA ALTIN: 487 ADET
GREMSE: 6 ADET
GÜMÜŞ: 50 KİLO

