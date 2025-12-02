Son dakika! İstanbul'da Boğaz trafiğine sis engeli: Çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine sis engeli



GÖRÜŞ DÜŞTÜ



Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle Boğaz, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da sis (AA/Arşiv)

ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." denildi. Sisin etkisini azaltmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Yoğun sisin özellikle sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdürdüğü, deniz ulaşımında aksamalara neden olduğu bildirildi.