Son dakika! İstanbul'da Boğaz trafiğine sis engeli: Çift yönlü kapatıldı
Son dakika haberi! İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımı olumsuz etkiledi.
GÖRÜŞ DÜŞTÜ
Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle Boğaz, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." denildi. Sisin etkisini azaltmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.
Yoğun sisin özellikle sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdürdüğü, deniz ulaşımında aksamalara neden olduğu bildirildi.