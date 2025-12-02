CHP'li Bilecik Belediyesinde personel skandalı!

Bilecik Belediyesinin 2024 yılı Sayıştay raporu, belediyenin nasıl aile şirketine döndüğünü gözler önüne serdi. Belediye bütçesinin yüzde 40'ını aşmaması gereken personel sayısının, CHP'li isimlerin eşleri ve akrabalarının işe alınmasıyla birlikte yüzde 63'leri bulduğu ortaya çıktı. Personel sayısındaki artış dikkat çekerken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın eşinin kuzeni ve yine eşinin askerlik döneminden komutanını belediyede işe aldığı ortaya çıktı. CHP'ye yakın 33 kişinin belediyede görev aldığı belirlendi.

