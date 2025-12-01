PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen çocukların istismar edildiği iddialar yalan çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan Türkiye’ye “Savaşsız Çocukluk Projesi” kapsamında getirilen çocukların istismara uğradığı iddialarının dezenformasyon içerdiği bildirildi. Bakanlık şikayet olmamasına rağmen adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddiaların dezenformasyon içerdiği bildirildi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye "Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında getirilen çocukların istismara uğradığı iddiaları doğrultusunda şikayet olmamasına rağmen Bakanlık adli süreç başlatığını duyurdu.

KENDİ RESMİ PERSONELLERİ İLE GELDİLER

Ukrayna-Rusya arasında devam savaştan dolayı ülkemize tahliye edilen çocuklar, Ukrayna makamlarının bilgi ve yönlendirmesi doğrultusunda, kendi resmi bakım personeli, öğretmenleri, koruyucu aileleri ve aile bireylerinin gözetiminde Ukrayna kökenli bir vakıf tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Bu süreç içerisinde tahliye edilen çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim, hijyen ve güvenlik alanlarındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla iletişime geçilmiştir. Çocukların bakımı ve gözetimi Ukraynalı görevliler tarafından sürdürüldü.

Toplu yaşam koşullarının doğurabileceği riskler dikkate alınarak, çocukların diğer Ukraynalı çocuklar gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşlarına yönelik teklif, Ukrayna makamlarıyla paylaşılmış ancak bu teklif kabul edilmedi.

İDDİALARLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünde iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından çocukların üstün yararı ile iddiaların ağırlığına dikkate alarak, resmi bir bildirim ve şikayet olmamasına rağmen Bakanlık suç duyurusunda bulunmuş ve adli süreç başlamıştır.

Yapılan haber ve paylaşımlarda, Türkiye'nin Ukraynalı çocukların korunmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği yönünde oluşturmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyu yanıltmaya yönelik manipülatif bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukrayna makamlarıyla iş birliği içinde, ulusal ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, savaş mağduru tüm çocukların korunması için gerekli tüm adımları atmayı sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

