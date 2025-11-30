CHP 39. Olağan Kurultayı'nda delegeler PM ve YDK için sandık başında

Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Kurultay'daki şaibeleri aklayamadan 39. Kurultay için kolları sıvadı. Tek adaylı eş genel başkanlı seçimde Genel Başkan Özgür Özel'in PM ve YDK için anahtar listesi belli oldu. Önceki PM'de görev alan 39 isim yerini korurken 13 isme anahtar listede yer verilmedi

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) asıl ve yedek üyelerinin belirleneceği seçimlere geçildi. Ankara Spor Salonu'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla yapılan CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gününde çalışmalarına devam ediyor. Divan Başkanlığı PM ve YDK üyeliği için seçim pusulalarının matbaada basılıp gelmesinin ardından görevi, İlçe Seçim Kuruluna devretti.

CHP'nin kayıtlı 1385 kurultay delegesi, 80 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyesini seçmek için saat 17.00 itibarıyla sandık başına gitti. Seçimlerde "çarşaf liste" yöntemi uygulanıyor.

Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 60'tan 80'e yükseltilirken, 145 kişi PM, 31 kişi ise YDK üyeliği için aday oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ... KİMLER KESİK YEDİ

Oylamaya geçilmeden önce salonda, Genel Başkan Özgür Özel'in 70 kişiden oluşan anahtar listesi dağıtıldı.

Özel tarafından hazırlanan anahtar listede önceki PM'de bulunan Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Haydar Fırat, Baran Bozoğlu, Berna Özgül, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Niyazi Şen, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Ahmet Hakan Uyanık, yer almadı.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE MUHALİF ÇIKIŞLARI İLE BİLİNEN İSİMLER ANAHTAR LİSTEDE YER ALDI

Özel'in anahtar listesinde aralarında eski CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, eski milletvekili İlhan Cihaner, vergi uzmanı Ozan Bingöl, Demokrat Parti'den CHP'ye katılan milletvekili Salih Uzun'un bulunduğu isimler yer alıyor.

Önceki PM'de görev alan 39 isim yerini korurken 13 isim anahtar listede bulunmuyor. Mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndaki tüm üyelere, anahtar listede yer verildi.

ÖZEL'İN LİSTESİNDE 23'Ü YENİ OLMAK ÜZERE 70 KİŞİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Özel'in listesi, "Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Kartepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka" listede yer aldı.

BKSP'DEN 10 KİŞİ PM'YE GİRECEK

Özgür Özel anahtar listesinde, 10 kişiden oluşan Bilim Kültür Sanat Platformu'nu da (BKSP) açıkladı. Açıklanan 10 isim delegelerin oylaması sonucu 80 kişilik PM'ye doğrudan girecek. Sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ'ın da yer aldığı 10 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:

"Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu"

Özgür Özel'in anahtar listesinde YDK için de 15 isim bulunuyor. Özel'in YDK listesi şu şekilde:

"Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Yasemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin"