C-130 askeri kargo uçağı şehidi Emre Altıok'un emaneti Gökçe hayata gözlerini açtı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un bugün kızı Gökçe dünyaya geldi.

C-130 askeri kargo uçağı şehidi Emre Altıok’un emaneti Gökçe hayata gözlerini açtı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un kızı "Gökçe" dünyaya geldi. Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, Samsun'da bir hastanede doğum yaptı.

ŞEHİDİMİZİN BEBEĞİ "GÖKÇE" DÜNYAYA GELDİ

Bebeğe "Gökçe" adı verildi. Şehidin babası İsa Altıok sosyal medya hesabından torununu kucağına aldığı bir fotoğrafla şu mesajı paylaştı:

Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban

NE OLMUŞTU?

Görev uçuşu sırasında Azerbaycan–Gürcistan sınırında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı geçtiğimiz haftalarda radar bağlantısı kesildikten kısa süre sonra düşmüştü ve kazada 20 kahraman Mehmetçik şehit olmuştu.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre AltıokŞehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok da şehitler arasındaydı. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından bölgede geniş çaplı teknik inceleme başlatılmış, şehitler törenlerle memleketlerine uğurlanmıştı.

C-130 şehitleri memleketlerine uğurlandı: Bahçeli cenazede hazır bulundu

