İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabında yaptığı paylaşımda, son 5 gündür süren operasyonlarda 346 şüphelinin yakalandığını ve bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların görebileceği maddi ve manevi zararın engellendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 346 şüpheli ve 35 milyon TL ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımından (X)

Yerlikaya, "18 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 162 şüpheli şahıs tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı," temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlara, yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 adet araç, 3 adet tarla, 1 adet ev ve 1 adet dükkân ile çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımı (X)Yerlikaya "Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.