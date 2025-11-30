İstanbul'da riskli yapılar tarih oluyor! Bakan Kurum açıkladı: Doğuş Sitesi 'Yarısı Bizden' ile yenilenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor. Bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle devam ediyor. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.