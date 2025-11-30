PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da riskli yapılar tarih oluyor! Bakan Kurum açıkladı: Doğuş Sitesi 'Yarısı Bizden' ile yenilenecek

Küçükçekmece’deki 8 bloklu Doğuş Sitesi, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı dönüşümle yeniden inşa ediliyor. Bakan Murat Kurum, “Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile, sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor. Bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle devam ediyor. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

162 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 blokta oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteği ile yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 blokta bulunan 162 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. İnşaatları Emlak Konut'un üstlendiği proje 4 bin 752 metrekare alanda yürütülecek.

BAKAN KURUM: DOĞUŞ SİTESİ SAKİNLERİNİN GÜVENLİ YUVALARI İÇİN İLK ADIMI ATTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Doğuş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, hak sahibi Orhan Yeniay'ın "O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler" mesajını alıntılayarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile, sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız" dedi.

"O ÇÜRÜK EVLERDE BEKLEMESİNLER"

Doğuş Sitesi'nin dönüşümü ile ilgili bilgi veren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, "Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hak sahiplerimizle uzlaşarak dönüşüm sürecini başlattık. Depreme dayanıklı ve çağdaş yapı standartlarına uygun olarak tasarlanan bu kentsel dönüşüm projesiyle hak sahiplerimize en yakın zamanda teslimlerini yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Hak sahibi Orhan Yeniay, "Kentsel dönüşüme geçmek istemeyen vatandaşlara sesleniyorum; o çürük evlerde beklemesinler bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek" diye konuştu.

SAKİNE NAVRUZ: DESTEK OLARAK ARKAMIZA DEVLETİ ALDIK

Hak sahibi Gülten Kılıç, eski evlerinin güvenli olmadığını belirterek, "Geceye dua ile sabah çok şükür diyerek kalkıyorduk. Şu an bu işin yüzde 50'si başladı. Yüzde 50'si de geride gelecek eminim" dedi. Sakine Navruz ise Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili şöyle konuştu: Destek olarak arkamıza devleti aldık. Biliyoruz ki devletimiz bize sahip çıktı ve bize çok güzel evler teslim edecek. Şimdi yıkılıyor ve yeni evler olacak. En azından çocuklarımızla, ailelerimizle huzur içinde oturup yaşamak istiyoruz. Çünkü binalarımız ciddi anlamda hasarlıydı. Ve bu bizimle birlikte bütün aileleri tedirgin ediyordu. Şimdi süreç başladı, eminim ki hızlı ilerleyecek."

"TEK İSTEDİĞİM HERKESİN KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN FAYDALANMASI"

Yarısı Bizden'in alan bazlı dönüşüm desteği sayesinde uygun ödeme koşullarıyla evlerini yenileyeceklerini anlatan Erol Bilen ise "'Anahtarlarınızı gelip aldığınız zaman ödemeye başlayacaksınız. Yarısını devlet ödeyecek, yarısını da siz. 180 veya 240 ay taksitle ödeyeceksiniz' dediler. Kat maliklerimize geldik, durumu anlattık. Oy birliğiyle karar aldık, başladık" ifadelerini kullandı. Hak sahiplerinden Karaca Kılıç da "Tek istediğim bizim gibi herkesin bir an önce kentsel dönüşümden faydalanıp İstanbul'umuzun depreme hazırlanması" dedi. Orhan Yeniay, "Kentsel dönüşüme geçmek istemeyen vatandaşlara sesleniyorum; o çürük evlerde beklemesinler bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek" diye konuştu.

