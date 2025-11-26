PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Muhittin Böcek, gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan acilen sevk edilen Böcek'in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde aniden gelişen şikayetler sebebiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

AMELİYAT KARARI VERİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle ameliyat kararı verilen Böcek'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

CHPde Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldiCHPde Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi

