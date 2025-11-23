Uluslararası basın COP31’e odaklandı: Türkiye manşetlerde

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı küresel ekonomi ve kalkınma değerlendirmeleri ile Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olması, dünya medyasında geniş yankı buldu. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya basınında yer alan haberlerde Erdoğan’ın “kapsayıcı ekonomi” mesajı öne çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamındaki değerlendirmeleri ile Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması, uluslararası basında geniş bir şekilde yer buldu. Hem küresel ekonomi hem de iklim diplomasisine ilişkin mesajlar, dünya medyasında dikkat çekici yorumlara konu oldu.

G20 liderler toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, küresel borçluluğun dünya hasılasının yüzde 324'üne ulaştığına işaret ederken, Türkiye'nin yüzde 89 seviyesindeki borç oranıyla olumlu bir konumda bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, bu avantajın Türkiye'ye "yapısal dönüşümü hızlandırmak" ve "yatırımlar için ilave kaynak ayırmak" konusunda önemli bir mali hareket alanı sunduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KAPSAYICI EKONOMİ" ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, düşük gelir grubundaki ülkelerin daralan mali alan nedeniyle ağır bir yük altında kaldığını dile getirdi. "Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar" diyen Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemelerinin sağlık ve eğitim harcamalarının üstüne çıktığını hatırlattı. Türkiye'nin G20 ortak çerçevesi kapsamında Gana ve Etiyopya'nın borç yeniden yapılandırma süreçlerine katkı sunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin gelecek yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ev sahipliğini ve başkanlığını üstlenecek olmasını "memnuniyetle" karşıladığını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SES GETİRDİ

G20 Zirvesi'ndeki konuşmalar ve Türkiye'nin COP31'i Antalya'da düzenleyecek olması, dünya basınında önemli bir gündem maddesine dönüştü.

ABD merkezli Barron's, Türkiye–Avustralya uzlaşmasını öne çıkararak Antalya'da yapılacak iki haftalık COP31 sürecinin Türkiye tarafından yönetileceğini, Avustralya'nın ise başkan yardımcısı sıfatıyla çalışmalara eşlik edeceğini yazdı.

Yunanistan merkezli Newsbreak, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini "kapsamlı bir değerlendirme" ile ele aldı ve haberde Başkan Erdoğan'ın "uluslararası alanda kazanan lider" şeklinde nitelendirildiği aktarıldı. İki ülke arasında varılan anlaşmanın, BM iklim diplomasisinde yeni bir denge oluşturduğuna vurgu yapıldı.

İtalya merkezli Agenzia Nova, Başkan Erdoğan'ın "kimsenin geride bırakılmadığı kapsayıcı ekonomi" mesajını ön plana çıkardı. Haberde, Türkiye'nin düşük gelirli ülkeler için adil kalkınma finansmanı ve borç yapılandırma süreçlerine yönelik sorumluluk çağrısı öne çıkarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Tesaaworld, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını öne çıkardı ve Başkan Erdoğan'ın güneş ile rüzgar enerjisi kapasitesini 2035 yılına kadar dört kat artırma hedefini manşetine taşıdı.

Azerbaycan merkezli News AZ, Başkan Erdoğan'ın uluslararası ticaret ve kalkınma mesajlarına yer vererek, küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlılığın önemine dikkat çektiğini yazdı.

Pakistan merkezli Business Recorder, Türkiye–Avustralya anlaşmasını ve Antalya'nın ev sahipliğini duyurdu. Haberde, iki ülkenin "alışılmadık yetki paylaşımı" modeline imza attığı ve bunun uluslararası iklim görüşmelerinde nadir görülen bir uygulama olduğu vurgulandı.

