Uluslararası basın COP31’e odaklandı: Türkiye manşetlerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamındaki değerlendirmeleri ile Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması, uluslararası basında geniş bir şekilde yer buldu. Hem küresel ekonomi hem de iklim diplomasisine ilişkin mesajlar, dünya medyasında dikkat çekici yorumlara konu oldu.

G20 liderler toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, küresel borçluluğun dünya hasılasının yüzde 324'üne ulaştığına işaret ederken, Türkiye'nin yüzde 89 seviyesindeki borç oranıyla olumlu bir konumda bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, bu avantajın Türkiye'ye "yapısal dönüşümü hızlandırmak" ve "yatırımlar için ilave kaynak ayırmak" konusunda önemli bir mali hareket alanı sunduğunu belirtti.