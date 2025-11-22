Aynı firmadan ikinci skandal: 3 yaşındaki Karan’ın ölümü ‘böcek ilacı’ çıktı

İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın, 18 Nisan'da Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Karan'ın babası Şahin Yazıcı'nın ilaçlama firmasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Şahin Yazıcı'nın da ifadesi alındı.

Yazıcı, "Yan dairemizde ilaçlama yapıldı. Oğlum o gece kusmaya başladı. Hastaneye gitti. Oğlumun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendik. Ben oğlumun ilaçlama yapılan dairenin Karan'ın odasının bulunduğu odadaki camın açılmasından dolayı etkilendiğini düşünüyorum" dedi.

Karan, Takvim

Adli Tıp raporu, 3 yaşındaki Karan'ın böcek ilacı yüzünden hayatını kaybettiğini belirledi.