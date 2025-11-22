Aynı firmadan ikinci skandal: 3 yaşındaki Karan’ın ölümü ‘böcek ilacı’ çıktı
4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne neden olan firmanın, 3 yaşındaki Karan bebeğin de zehirlenip can vermesine neden olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın, 18 Nisan'da Şişli'de bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Karan'ın babası Şahin Yazıcı'nın ilaçlama firmasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Şahin Yazıcı'nın da ifadesi alındı.
Yazıcı, "Yan dairemizde ilaçlama yapıldı. Oğlum o gece kusmaya başladı. Hastaneye gitti. Oğlumun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendik. Ben oğlumun ilaçlama yapılan dairenin Karan'ın odasının bulunduğu odadaki camın açılmasından dolayı etkilendiğini düşünüyorum" dedi.
Adli Tıp raporu, 3 yaşındaki Karan'ın böcek ilacı yüzünden hayatını kaybettiğini belirledi.
OTEL SAHİBİ TUTUKLANDI
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B., cezaevine gönderildi.
25 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Şişli'de bir restoranda yemek yiyen 25 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Olay sonrası zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken, yemeklerden de numuneler alındığı belirtildi.