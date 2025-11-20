PODCAST CANLI YAYIN

Resmi Gazete’de ‘Çocukların Suça Sürüklenmesi’ni önleyici Araştırma Komisyonu kararı

Çocukların suça sürüklenme nedenlerini araştırmak ve koruyucu–önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla kurulan 22 üyeli Meclis Araştırması Komisyonu’nun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Komisyon, 3 ay süreyle çalışmalarını sürdürecek ve gerektiğinde Ankara dışında da incelemelerde bulunabilecek.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 ÜYELİ KOMİSYON

Bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması karara bağlandı. Genel Kurul'un 19 Kasım 2025 tarihli 19'uncu birleşiminde alınan kararda gerektiğinde komisyon üyelerinin Ankara dışında da çalışabileceği belirtildi.

