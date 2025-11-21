PODCAST CANLI YAYIN

Aralarında hakemler de var! Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 tutuklama

Mersin merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 4’ü klasman hakemi olmak üzere gözaltına alınan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 32 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aralarında hakemler de var! Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında inceleme yapıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ile elde edilen suç gelirlerinin izlerini kaybettirmek için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca ayrıştırmacı diye tabir edilen şüphelilerin, Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala sistemi' denilen yöntemle kayıt dışı para alışverişi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdikleri belirlendi.

801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ

Aynı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 40 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu. Ayrıca aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4'Ü HAKEM 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 4 klasman hakeminin de bulunduğu 32 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

